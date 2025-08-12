Левитт также прокомментировала слова Трампа о визите в Россию.

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Их переговоры будут сосредоточены на завершении войны РФ против Украины.

Такое заявление сделала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Когда ее спросили о том, будут ли затронуты другие темы в американо-российских отношениях, она подчеркнула, что завершение войны и прекращение убийств сейчас является для Трампа приоритетным вопросом.

Левитт также косвенно подтвердила, что президента Украины Владимира Зеленского на встрече не будет.

"Присутствовать будет только одна сторона, вовлеченная в войну", – заявила она.

Отмечается, что американский лидер не хочет проводить красные линии по Украине в отношениях с РФ, и призывает обе стороны к диалогу – в том числе по гуманитарным вопросам.

По словам Левитт, для встречи Трампа и Путина рассматривали несколько мест. И в Вашингтоне считают предстоящий визит правителя РФ на Аляску "честью".

Пресс-секретарь Белого дома также прокомментировала вчерашнее заявление Трампа о том, что он посетит Россию. На вопрос о том, было ли это оговоркой, она ответила так:

"Возможно, в будущем есть планы визита, а в пятницу, как известно, президент встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске".

Переговоры на Аляске: вы могли это пропустить

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что двусторонняя встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина может сыграть на руку России. По его словам, Путин получит личную победу от этой встречи.

WSJ писало, что Россия возлагает большие надежды на личную встречу между Путиным и Трампом. В частности, в Москве видят возможность для перезагрузки отношений с Вашингтоном. Однако, как отмечают журналисты, мало что указывает на намерение Путина пойти на значимый компромисс, когда речь идет о войне против Украины.

