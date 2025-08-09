Он добавил, что европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы.

Будущее Украины не может быть определено без участия украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Он соощил, что поговорил по телефону с украиснким коллегой Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармерм. В этих разговорах шла речь о будущей встрече российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Напомним, их встреча намечена на 15 августа и пройдет она на Аляске.

Макрон отметил, что Европа полна решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и развивая работу, проделанную в рамках "Коалиции желающих".

"Будущее Украины не может быть определено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность", - подчеркнул президент Франции.

"Я буду продолжать тесно взаимодействовать с Зеленским и нашими европейскими партнерами", - заверил Макрон.

Примечательно, что сам Зеленский в течение сегодняшнего дня сообщал о своих телефонных разговорах с лидерами целого ряда стран Европы, в том числе и с президентом Франции.

Встреча Трампа и Путина

На днях стало известно, что Трамп планирует встретиться с Путиным. Вчера вечером в Белом доме подтвердили эти планы и сообщили, что встреча состоится в конце будущей недели.

А сегодня стало известно, что Трамп и Путин проведут встречу на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать обмен территориями, на который Киеву придется согласиться, но деталей он не раскрыл.

