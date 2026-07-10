Украина пользуется поддержкой даже в окружении Путина в вопросе прекращения войны, - Зеленский

По словам президента, в России понимают, что у мира нет альтернативы.

Идею прекращения войны в Украине поддерживают не только ее международные партнеры, но и люди из окружения российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 10 июля.

Он подчеркнул, что Украина уже предложила собственные инициативы для приближения мира, а нежелание Кремля завершить войну лишь ухудшает положение самой России.

"Бензиновый кризис углубляется полностью справедливо в ответ на нежелание Путина заканчивать эту войну. Мы дали предложения, как приблизить мир", – подчеркнул глава государства.

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По его словам, все больше людей в России осознают последствия затягивания войны и неизбежность поиска мирного урегулирования.

"У нас есть поддержка не только среди партнеров в мире, но также и среди окружения Путина по миру. Там понимают, что происходит, и что миру нет альтернативы. Это впечатление в России будет усиливаться", – заверил президент.

Окончание войны в Украине: важные новости

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявлял, что Путин смягчил свои условия для окончания войны. А на вопрос о том, готов ли Трамп давить на российского диктатора в случае, если тот откажется заканчивать боевые действия, глава Белого дома ответил, что уже давит.

Также президент США говорил, что украинские удары в глубокий тыл России могут помочь окончить войну. "Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к окончанию [войны – УНИАН]", - отметил он.

Впрочем, как писало Reuters, Путин может еще больше усилить войну в Украине, несмотря на мирные инициативы Трампа. Об этом агентству стало известно от трех приближенных к Кремлю источников. По словам собеседников, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам еще больше укрепили решительность диктатора продолжать боевые действия. Два из этих источников подчеркнули, что Путин, наоборот, может пойти на эскалацию конфликта. Одно из них, постоянно встречающееся с президентом РФ, сообщило, что вероятность эскалации в ближайшие месяцы является "высокой".

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