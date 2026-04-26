РФ раскручивает репрессии: CNN про единственный доступный Путину способ подавить брожения

Репрессивный государственный аппарат России набирает обороты.

Спустя четыре года после полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с волной недовольства. Как пишет CNN, в обществе нарастает противодействие российскому диктатору Владимиру Путину.

"Россия пережила экономические трудности военного времени, в то время как её службы безопасности сдерживают протесты. А конфликт на Ближнем Востоке неожиданно дал России дополнительный импульс в военных усилиях благодаря росту цен на нефть", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что набирает обороты репрессивный государственный аппарат России. В последние недели правоохранительные органы начали новую волну громких политических арестов и рейдов. И параллельно российское правительство воскрешает призраки советского прошлого: сокращается свобода слова в издательствах и СМИ, запрещаются популярные соцсети. Кроме того, Верховный суд России признал "Мемориал", известную правозащитную организацию, "экстремистской".

"В то время как идет атака на прессу, власти также возрождают старые символы политических репрессий. Несколько дней назад Академия ФСБ России, где Путин проходил подготовку в качестве агента КГБ, была переименована в честь Феликса Джерзинского, печально известного основателя советской тайной полиции", - напомнили авторы.

Тем временем Путин публично поддержал ограничения, заявив про их необходимость в целях безопасности. "Иными словами, жизнь во время войны подразумевает необходимость мириться с некоторыми неудобствами. И усиление репрессий российских спецслужб против гражданской жизни практически не показывает признаков ослабления", - делают вывод авторы материала.

Дело против издателей в России - что известно

Напомним, что в России спецслужбы проводят рейды по книжным магазинам. Также были возбуждены уголовные дела, а некоторых издателей и редакторов внесли в списки "террористов и экстремистов". При этом целями становятся даже лояльные издатели. По их мнению, ситуация напоминают цензуру времен СССР, когда власти запрещали тысячи книг.

Настроения в России

Добавим, что по мнению дипломата Владимира Огрызко, Путин находится в очень сложной, как в политическом, так и в психологическом плане, ситуации. По его словам, рейтинг Путина, даже по официальным данным, упал очень низко - до 65%, а реально эту цифру нужно делить на два.

Путин сталкивается с растущим недовольством во всех слоях российского общества на фоне затянувшейся войны против Украины, проблем в экономике и нарастающего возмущения из-за ограничений доступа к интернету. По словам аналитиков, экономические санкции все глубже впиваются в российскую экономику, нанося удар по кошелькам граждан, а стремление правительства ограничить доступ к интернету под предлогом безопасности раздражает общество, которое долгое время пользовалось высоким уровнем цифровизации.

