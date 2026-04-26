В России растут мрачные настроения: они больше не верят в скорую победу, - WP

Рейтинг одобрения Владимира Путина обвалился до рекордно низких 65,6% на фоне затянувшейся войны.

Кремлевский диктатор Владимир Путин сталкивается с растущим недовольством во всех слоях российского общества на фоне затянувшейся войны против Украины, проблем в экономике и нарастающего возмущения из-за ограничений доступа к интернету.

Крупнейшая государственная социологическая служба России, ВЦИОМ, в пятницу зафиксировала падение рейтинга одобрения Путина до 65,6% – это самый низкий показатель с момента начала войны, снизившийся на 12,2 процентных пункта с начала года. Оценка реального общественного мнения затруднена в условиях авторитарного режима, который отправляет в изгнание, тюрьмы или убивает политических оппонентов, а критика войны запрещена законом, пишет The Washington Post.

Однако по сравнению с историческими рейтингами Путина (достигавшими 88%) падающие цифры сигнализируют о растущей усталости от войны, идущей уже пятый год, и от практически зашедших в тупик переговоров, в то время как администрация президента США Дональда Трампа сосредоточена на Иране.

Экономика РФ очень сильно страдает

Экономические санкции все глубже впиваются в российскую экономику, нанося удар по кошелькам граждан, а стремление правительства ограничить доступ к интернету под предлогом безопасности раздражает общество, которое долгое время пользовалось высоким уровнем цифровизации.

"Общее настроение такое: хватит уже, вы воюете достаточно долго", – заявил один российский чиновник на условиях анонимности из-за страха репрессий. "Всем кажется, что это длится дольше, чем Вторая мировая, Великая Отечественная война – и при этом мы не можем взять даже один регион", – подчеркнул он, имея в виду безуспешные попытки России с момента полномасштабного вторжения в 2022 году установить полный контроль над Донецкой областью на востоке Украины.

В последние недели правительство Путина столкнулось с необычно открытой и резкой критикой со стороны представителей российской финансовой элиты по поводу управления экономикой.

Согласно данным Росстата, за первые два месяца года экономика сократилась на 1,8%, так как ужесточение санкций и высокие процентные ставки продолжают душить инвестиции. Объем неплатежей по коммерческим счетам в январе достиг рекордных 109 миллиардов долларов. Между тем, по данным фирмы "Актион Бухгалтерия", число компаний, имеющих задолженность по налогам, выросло до 439 900.

Один за другим бизнесмены и экономисты на экономическом форуме в Москве в начале этого месяца критиковали правительство за сокращение экономики. "Люди наверху совершенно потеряли связь с реальностью на местах, в экономике", – заявил Владимир Богалев, глава российского производителя тракторов. Те, кто находится у власти, активно "дискредитируют" себя, подчеркнул Богалев.

Роберт Нигматулин, экономист Российской академии наук, заявил на форуме, что Россия отстает от Китая, а инфляция намного опередила экономический рост. "Мы всё потеряли и при этом остаемся самыми бедными. Даже в беднейших регионах Китая доходы выше, чем в наших беднейших регионах", – пояснил Нигматулин. "Рост ВВП с 2015 года – за 11 лет – составляет около 1,5% в год. Вы знаете, насколько выросли потребительские цены? На 77%". Он добавил: "Можем ли мы инвестировать в страну с таким руководством? Так нельзя управлять экономикой".

Между тем видеоролик Виктории Бони, инфлюенсера из Монако, в котором она обрушилась с критикой на интернет-ограничения и осудила действия правительства в отношении других проблем обычных россиян, стал вирусным. Это заставило Кремль отреагировать, настаивая на том, что власти работают над всеми поднятыми ею вопросами.

Геннадий Зюганов, многолетний лидер КПРФ, пошел еще дальше во время выступления в парламенте на этой неделе, предупредив, что "экономический коллапс неизбежен", если проблемы не будут решены. "К осени мы столкнемся с тем, что произошло в 1917 году", – заявил он, имея в виду большевистскую революцию.

Санкции и огромные военные расходы Путина подбросили инфляцию до небес, вынудив центральный банк поднять процентные ставки выше 20%, чтобы охладить экономику. Хотя с тех пор ЦБ снизил ставки – сейчас они составляют 14,5% – экономисты все чаще предупреждают о "переохлаждении" и рецессии, пишет СМИ.

Министр экономического развития России Максим Решетников недавно заявил, что резервы России "в значительной степени исчерпаны", а Путин публично признал проблемы в экономике и призвал правительство объяснить замедление роста.

Российская экономика, сильно зависящая от нефтяных доходов, получила некоторую передышку благодаря скачку цен на нефть, вызванному американо-израильской войной против Ирана. Однако экономисты заявляют, что только длительный период высоких цен позволит России сбалансировать бюджет.

"Сейчас российская экономика находится в странной "сумеречной зоне" между положительными эффектами от закрытия Ормузского пролива и высокими ценами на сырье, и в то же время собственной экономической динамикой, которая значительно ухудшалась в последние месяцы", – объяснил Янис Клюге, экономист Немецкого института проблем международной безопасности.

Россияне устали, но проблемы не заканчиваются

Кроме того, участившиеся атаки украинских дронов на российские порты и нефтеперерабатывающие заводы вынудили Россию сократить добычу нефти в апреле на 48 000 – 64 000 кубометров (300 000–400 000 баррелей) в сутки, говорится в материале. Это потенциально нивелирует часть прибыли, на которую рассчитывала Москва в связи с ростом цен и временным снятием санкций Трампом с российской нефти.

"Проблемы нарастают, и мы давно говорили о том, что это время придет", – заявил российский академик, имеющий тесные связи с высокопоставленными дипломатами.

По мере того как граждане вынуждены сокращать базовые расходы, а интернет-ограничения нарушают повседневную жизнь, раскол намечается во всех секторах общества. "Недовольство очень сильно", – подчеркнула Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги. "Идет затяжная война и финансовые сложности, в то время как молодежь недовольна тем, что ее отрезают от привычной среды в соцсетях. Куда ни посмотри – везде проблемы. И к чему это приведет, мы сказать не можем".

"Люди начинают высказываться смелее", – заявила Становая, добавив, однако, что власти, скорее всего, ответят усилением репрессий, и нет никаких признаков того, что режим рискует потерять контроль.

Российский общественный и политический деятель Михаил Ходорковский, в свою очередь, отметил, что первоначальный патриотический подъем от войны рассеялся. "Война идет слишком долго, и четких изменений нет. Тот факт, что они выиграли или проиграли три деревни, не очень помогает", – объяснил Ходорковский.

Для некоторых в России решение Трампа начать войну против Ирана стало оправданием собственной войны Путина против Украины и может побудить Кремль упорствовать в достижении военных целей, особенно в захвате Донецка. "Все верят, что война в Персидском заливе дает России шанс воевать дольше против Украины и захватить больше территорий", – заявил один московский бизнесмен. "Никто не понимает, сколько продлится война, и люди все больше боятся, что государство будет забирать у них все больше и больше".

Железный занавес

На этом фоне растет отчаяние, особенно из-за ограничений интернета, которые возрождают воспоминания о советских репрессиях. "Такие люди, как мы, очень обеспокоены, потому что мы родились в стране, которую нельзя было покинуть", – заявила 53-летняя Татьяна, менеджер логистической компании. "Мы уже жили за "железным занавесом" один раз и были уверены, что это никогда не повторится. Но это произошло. Теперь у нас цифровой "железный занавес"".

Другие говорили об удручающем экономическом ландшафте. "С точки зрения бизнеса я вижу полный беспорядок – продажи упали, денег у людей всё меньше, в торговых центрах стало гораздо меньше народу, цены выросли вдвое, а на фрукты и овощи – втрое", – рассказала 46-летняя Ирина. "Счета за коммуналку выросли, налоги тоже подняли".

19-летний студент Игорь описал растущее уныние: "В целом и я, и мои знакомые чувствуем полную безнадежность, с которой ничего нельзя поделать. Все хотят уехать, но у большинства нет такой возможности. Никто не хочет связывать свое будущее с этой страной. Жить здесь трудно, дорого и мрачно".

Ранее УНИАН сообщал, что Путин приказал "исправить" экономику России, пока дефицит бюджета бьет рекорды. Начиная с июня прошлого года Банк России провел серию снижений ставок – включая сокращение с 15% до 14,5% в пятницу – в надежде стимулировать рост. Однако, снижая ставки, он рискует подстегнуть инфляцию.

Кроме того, мы также рассказывали, что ЕС расширяет энергетические санкции против РФ. Новые санкции Европейского Союза предусматривают запрет на импорт газового конденсата с завода "Ямал СПГ" и других российских предприятий.

