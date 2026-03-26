'На всякий случай, если появятся враги': Лукашенко подарил Ким Чен Ыну винтовку

Лукашенко привез подарки северокорейскому диктатору и его семье – жене и дочери.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Пхеньян в среду, 25 марта, впервые по приглашению и привез лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подарки, среди которых оружие, сообщает Telegram-канал "Пул первого".

В частности, Лукашенко преподнес автомат белорусского производства – штурмовую винтовку ВСК.

"Стрелковое оружие всегда понадобится солдату. Вот мы начали производить стрелковое оружие… На всякий случай, если появятся враги", – рассказал лидеру КНДР Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент Беларуси привез Ким Чен Иру крепкие напитки, в частности, бутылку водки, которую "пьет генсек ООН".

"Это то, что любили генеральные секретари в Советском Союзе. Когда на охоту в Беловежскую пущу ездили, они выпивали эти напитки: Зубровка и Беловежская. Это современные подарочные варианты, она не продается в магазинах, но [это] лучшая в мире водка. Генеральный секретарь ООН только эту водку пьет", – добавил Лукашенко.

Примечательно, что для жены лидера КНДР Лукашенко привез золотой букет.

"Это васильки – символ Беларуси", – пояснил он северокорейскому диктатору.

Добавляется, что дочери Ким Чен Ына самопровозглашенный президент Беларуси подготовил шкатулку.

В свою очередь, лидер Северной Кореи тоже не оставил Лукашенко без подарков.

В частности, он подарил вазу из ракушки с изображением Лукашенко, саблю и сувенирную золотую монету, изготовленную по случаю визита белорусского диктатора.

Ранее УНИАН сообщал, что Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о "дружбе и сотрудничестве" между странами. Издание The Guardian отметило, что в честь визита белорусского диктатора его северокорейский коллега устроил торжественную встречу с артиллерийским салютом и парадом. Добавляется, что как Беларусь, так и КНДР поддерживают войну России в Украине, а также подпадают под западные санкции. Кроме того, обе страны обвиняются в грубых нарушениях прав человека. Лукашенко возложил букет к Дворцу Солнца Кумсусан, где находятся бальзамированные тела отца и деда Кима, от имени Путина.

Также мы писали, что лидер Северной Кореи официально назвал Южную Корею "самым враждебным государством" и пригрозил жестким ответом, если будут провокации с ее стороны. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), в КНДР обсуждали возможность внесения изменений в конституцию. Однако неизвестно, касается ли это официального закрепления статуса Южной Кореи как "враждебного государства". В то же время Ким Чен Ын подчеркнул, что статус Северной Кореи как ядерного государства "никогда не изменится".

Вас также могут заинтересовать новости: