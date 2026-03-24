Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР и пригрозил 'жестким ответом'

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею "самым враждебным государством" и пригрозил жестким ответом в случае провокаций, пишет Yonhap. Сообщается, что об этом сообщили государственные СМИ КНДР по итогам заседания Верховных народных собраний.

По словам Ким Чен Ына, Сеул "официально определен как наиболее враждебное государство". Он также заявил, что Южная Корея "заплатит цену" за любые провокации, если пойдет на обострение отношений с Пхеньяном.

В то же время, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), в КНДР обсуждали возможность внесения изменений в конституцию. Однако пока неизвестно, предусматривают ли эти изменения официальное закрепление статуса Южной Кореи как "враждебного государства".

Ким Чен Ын подчеркнул, что статус Северной Кореи как ядерной державы "никогда не изменится". Он также пообещал и в дальнейшем противодействовать "враждебным силам", выступающим против Пхеньяна.

Кроме того, северокорейский лидер обвинил США в "терроризме и вторжениях" в разных частях мира. Вероятно, речь шла о продолжающемся конфликте с Ираном, хотя прямо президента США Дональда Трампа он не упоминал. Государственные СМИ цитируют Кима:

"Достоинство, интересы и окончательная победа государства могут быть гарантированы только самой мощной силой".

По его словам, выбор между конфронтацией и мирным сосуществованием остается за оппонентами, но Северная Корея готова ответить на любой сценарий.

Ким Чен Ын также заявил о намерении и в дальнейшем развивать "оборонительное ядерное сдерживание" и поддерживать силы в состоянии "быстрой и точной" готовности для реагирования на стратегические угрозы национальной и региональной безопасности.

"Выборы" в КНДР

Напомним, на парламентских выборах 2026 года в Северной Корее правящая Трудовая партия и ее союзники получили почти полную поддержку избирателей. Ким Чен Ын получил 99,93% голосов, явка избирателей, по данным государственных СМИ, достигла 99,99%. Только 0,07% проголосовали "против" кандидатов. По мнению экспертов, это носит символический характер и отражает контролируемый характер голосования в стране. Более 70% депутатов Верховных народных собраний - это новые лица, что позволяет северокорейскому лидеру укрепить лояльный круг и ликвидировать старые центры власти.

