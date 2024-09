Работа над Конвенцией о защите адвокатской профессии завершена

В Совете Европы подготовили финальный текст проекта Конвенции о защите адвокатской профессии - первого в мире документа, который закладывает международные стандарты защиты адвокатов, гарантирует их независимость и защищает от рисков, связанных с выполнением профессиональных обязанностей.

Об этом сообщил заместитель председателя НААУ, РАУ, Валентин Гвоздий по итогам девятого заседания Комитета экспертов по защите адвокатов (Committee of experts on the protection of lawyers, CJ-AV), которое проходило в Страсбурге 11 сентября.

Именно этот комитет, вице-президетом которого является В.Гвоздий, работал над разработкой концепции и написанием текста проекта Конвенции. CJ-AV действует при Комитете министров и Европейском комитете по правовому сотрудничеству (European Committee on Legal Co-operation, CDCJ) Совета Европы.

Видео дня

Следующим шагом станет утверждение текста Конвенции на заседании CDCJ, которое должно состояться в ноябре. После этого документ будет направлен на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров Совета Европы. Ожидается, что уже весной 2025 года Конвенция вступит в силу.

Завершение работы над Конвенцией - это мощный шаг к созданию единых европейских стандартов, гарантирующих защиту профессии, независимо от того, в какой стране адвокат осуществляет свою деятельность. Появление такого документа исторического масштаба важно не только для европейской, но и украинской адвокатуры, которая ежедневно сталкивается с вызовами, угрожающими независимости института.

"Я горжусь тем, что представлял Украину в этом процессе, - говорит В.Гвоздий. - Ведь это является признанием высокого уровня развития адвокатской профессии в Украине, политическим сигналом, что наше профессиональное сообщество находится на передовой защиты прав человека и верховенства права. Особенно важно это в условиях, когда Национальная ассоциация адвокатов Украины сталкивается с безосновательными манипулятивными атаками, направленными на подрыв ее независимости".

Директор по правам человека Совета Европы Клер Ови отметила, что эта Конвенция является важным шагом для усиления защиты адвокатов, учитывая растущие риски, с которыми сталкиваются представители профессии. Она подчеркнула, что без свободного и независимого осуществления адвокатской деятельности системы правосудия не могут функционировать должным образом. Генеральный директор Бюро по правам человека и верховенства права Джанлука Эспозито добавил, что этот документ имеет значительную поддержку со стороны Комитета министров Совета Европы, что подчеркивает его политическую актуальность.