Украина и США приступили к подготовке дроновой сделки, – Зеленский

Зеленский считает эту работу хорошим началом для заключения соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в подготовке соглашения с США о поставках дронов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

"Я очень рад, что наши стороны начали работать над Drone deal. Это очень хорошее начало. И я надеюсь обсудить с вами некоторые важные детали", – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины выразил благодарность Трампу за американскую поддержку, в том числе двухпартийную. В частности, он поблагодарил за программу PURL, благодаря которой осуществляются закупки американского вооружения для Украины за счет средств европейских союзников и Канады.

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Как подчеркнул Зеленский, приоритетом для Украины является противовоздушная оборона.

Также он отметил, что на встрече с Трампом будет говорить о переговорах по прекращению войны России против Украины.

"Я думаю, что да, мы понимаем, что делать. Это наша оценка того, как добиться мира. И я думаю, что мы сделаем, я уверен, что вы сделаете всё, чтобы остановить эту войну", – сказал Зеленский.

Соглашение с США о дронах

Как сообщал УНИАН, ранее Украина стремилась подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки о производстве дронов на сумму около 35–50 миллиардов.

По данным издания The Hill, администрация Трампа уже несколько месяцев затягивает подписание масштабного соглашения с Украиной о дронах, хотя именно американские военные отстают в этой сфере и сами пытаются наверстать упущенное.

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