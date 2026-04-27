'Предатель запятнал руки': следователи слили записку нападавшего на ужин в Белом доме

Стало известно, кого именно планировал ликвидировать житель Калифорнии и почему он упомянул Трампа.

Федеральные органы США изучают манифест мужчины, задержанного после громкого нападения на гала-ужин корреспондентов в Вашингтоне, сообщает The New York Times.

Как выяснили следователи, подозреваемый – 31-летний Коул Томас Аллен. В своей записке он подробно изложил претензии к действующей власти. В частности, автор намекает на обвинения в сексуальных домогательствах, заявляя, что он "больше не готов" позволить "предателю запятнать мои руки своими преступлениями". Как говорится в материале, это вероятный намек на президента Трампа.

В тексте объемом 1 000 слов задержанный расставил приоритеты для атак. Согласно имеющимся данным, его главными целями были правительственные чиновники.

"Чиновники (кроме господина Пателя): они являются целями, расставленными по приоритету от высшего к низшему рангу", – говорится в записке.

При этом Секретная служба названа "целями только в случае необходимости", а персонал отеля и гости, по мнению автора, "совсем не являются целями".

Также в записке присутствуют размышления о религии. Аллен пытался оправдать свои действия, отмечая:

"Подставлять другую щеку, когда угнетают кого-то другого, – это не христианское поведение. Это соучастие в преступлениях угнетателя".

Текст содержит обширный блок с извинениями, адресованными близким, семье и студентам задержанного. Отдельно автор выразил благодарность всем, кто поддерживал его на протяжении жизни.

В свою очередь, Дональд Трамп уже отреагировал на появление этой информации в эфире Fox News. По словам президента, у подозреваемого был манифест и он "ненавидит христиан".

"Он был очень неспокойным парнем", – сказал Трамп.

Ожидается, что официальное обвинение Аллену будет предъявлено сегодня во время судебного заседания.

Детали нападения

Напомним, во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой, мужчина открыл огонь из дробовика. Из-за этого Дональда Трампа и его жену экстренно эвакуировали сотрудники Секретной службы, а часть гостей начала прятаться под столами после звуков, похожих на стрельбу.

Сообщается, что нападавший был задержан, а на месте работали силовики.

Позже СМИ сообщали подробности о попытке покушения на Трампа. После задержания нападавшего стало известно, что он заявил следователям о намерении атаковать именно чиновников администрации, а не случайных людей.

Отдельно отмечается, что полиция получала предупреждения о возможном нападении еще до инцидента, но не успела полностью предотвратить события.

Вас также могут заинтересовать новости: