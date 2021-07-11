В Pfizer говорят, что третья доза вакцины увеличила количество антител в 5-10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

Фармацевтическая компания Pfizer в ближайшее время может уведомить чиновников правительства США о необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса для достижения более стойкого иммунитета.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на шестерых собеседников, ознакомленных с планами компании, передает НВ.

Согласно сообщению, Pfizer планирует собрать брифинг в понедельник, 12 июля, на который пригласили главного советника президента США по вопросам медицины, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В Pfizer говорят, что результаты исследования показали, что бустерная доза их вакцины, которую ввели через шесть месяцев после второй прививки, увеличила количество антител в 5-10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями, пишет WP.

Также Pfizer объявила, что в августе начнет испытывать бустерную дозу для борьбы со штаммом коронавируса Дельта, который считается более заразным.

Напомним, 8 июля компании Pfizer и BioNTech начнут испытания бустерной (третьей дозы вакцины) от коронавируса, чтобы усилить иммунитет человека в отношении новых штаммов. Отмечается также, что при третьей дозе вакцины наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе Бета-коронавирус штамма, "которые в 5-10 раз выше, чем после двух основных доз".

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Однако медицинские регуляторы США не видят необходимости в вакцинации людей дополнительными дозами препарата от коронавируса.

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Автор: Александр Топчий