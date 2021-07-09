Девушка очень обрадовалась такому побочному эффекту.

Интересный побочный эффект выявила жительница США после прививки от COVID-19 препаратом Pfizer. У девушки после вакцинации якобы стала расти грудь.

Об этом блогерша Эль Маршалл сообщила в видео в своем TikTok-аккаунте.

По ее словам, она вакцинировалась от коронавируса препаратом Pfizer, после чего у нее увеличилась грудь на два размера.

"Всю жизнь у меня был первый размер, а Pfizer увеличил его до третьего", - сообщила девушка.

Короткий ролик набрал 1,6 миллиона просмотров. При этом некоторые подписчицы сообщили о таком же побочном эффекте.

Смерть после прививки вакциной Pfizer

В Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. Это произошло в пятницу, 2 июля.

Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комисаренко не считает, что смерть привитого вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.

Позже была названа предварительная причина смерти 47-летнего жителя Винницы.

В компании Pfizer заявили, что смерть 47-летнего жителя Винницы не связана с вакцинацией от коронавируса их препаратом.

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Автор: Анастасия Горбачева