Вступление Украины в Евросоюз: в Bloomberg узнали, когда могут начаться первые переговоры

Лидеры Европейского союза дали понять, что созданы предварительные условия для начала первого этапа процесса вступления Украины в ЕС, что является большим подспорьем для усилий президента Украины Владимира Зеленского по вступлению в блок. Об этом пишет Bloomberg.

На саммите на Кипре лидеры договорились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в ближайшие недели и месяцы, сообщил представитель ЕС.

Отмечается, что однако никаких конкретных обещаний относительно даты вступления Украины в ЕС пока нет. Процесс вступления Хорватии, последней страны, присоединившейся к ЕС, занял около десяти лет.

Возобновление усилий по расширению происходит после снятия блокировки кредита и согласования государствами-членами нового пакета санкций против России - частично из-за поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.

Официальные лица в Киеве и Брюсселе надеялись, что уход Орбана позволит процессу вступления набрать обороты, особенно в части формальной оценки того, соответствует ли Украина необходимым критериям для вступления. Орбан также блокировал этот процесс. Издинание пишет:

"Ожидается, что Петер Мадьяр, одержавший в этом месяце убедительную победу над Орбаном, будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Венгрии в начале мая. Однако помимо Орбана остаются и другие препятствия".

Важно, что несмотря на согласие начать переговоры, многие государства-члены не проявляют особого желания ускорять процесс подачи заявки, который обычно занимает много лет. Заявка Киева на членство особенно чувствительна из-за опасений по поводу возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы.

Хотя украинские чиновники заявили о готовности отложить доступ к некоторым программам ЕС, включая сельскохозяйственную политику, Киев настаивает на своем стремлении стать полноправным членом и требует твердых обязательств.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил поддержку обсуждению различных вариантов членства для стран, желающих присоединиться к блоку.

"Если мы хотим расширить Европу, это, вероятно, будет происходить по модели луковицы, с множеством уровней сотрудничества, и я думаю, нам нужно это обсудить", - сказал он.

Некоторые государства-члены выразили твердую поддержку. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что нет альтернативы полноправному членству Украины в Европейском союзе.

Опасения, что государства-члены не поддержат быстрый процесс вступления, усилились после того, как Германия подготовила предложение, которое предоставит Украине "ассоциированное членство" в ЕС, одновременно продвигая процесс вступления.

Согласно этому плану, Украина будет постепенно интегрирована в программы ЕС и будет участвовать в заседаниях блока, но не будет иметь права голоса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил сильнее вовлечь Украину в деятельность Европейского Союза. Однако он отметил, что быстрое вступление страны в блок невозможно.

