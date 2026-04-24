Быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но сближение нужно ускорить, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил сильнее вовлечь Украину в деятельность Европейского Союза. Однако он отметил, что быстрое вступление страны в блок невозможно, пишет DW.

"Всем понятно, что быстрое вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно, но необходимо обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты", - сказал Мерц журналистам по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии, Кипр.

Канцлер Германии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пока мог бы участвовать в заседаниях Европейского Совета, однако пока без права голоса. Также он предложил постепенно включить Украину в отдельные сферы политики в зависимости от хода реформ.

Мерц подчеркнул, что необходимо запустить в ЕС процесс со стратегией постепенного сближения с Украиной. Он отметил, что в итоге это должно привести к полноправному членству Украины в блоке.

"Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским... Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полноправному членству", - заявил канцлер Германии.

Может ли Украина вступить в Евросоюз к 2027 году

Ранее посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью УНИАН ответила, возможно ли вступление нашей страны в блок к 2027 году. Она отметила, что официально ЕС не позиционировал 2027 год как дату вступления Украины.

Матернова подчеркнула, что в Евросоюзе надеются на ускорение этих обсуждений, однако говорить о конкретной дате до завершения всех необходимых реформ – нецелесообразно.

