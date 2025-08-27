В Кремле подчеркнули, что хотят дипломатического урегулирования войны в Украине, но якобы для этого "нужна взаимность со стороны Украины".

Руководители украинской и российской переговорных групп находятся в контакте, но точные сроки следующего раунда переговоров пока не известны, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ.

"Эта работа продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться, потому что любые другие контакты на высоком или на высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены для того, чтобы эти контакты стали результативными", - сказал он.

Также Песков подчеркнул, что российская сторона "сохраняет свою настроенность на урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими методами", но, добавил, для этого "нужна взаимность со стороны Украины".

"Мы высоко ценим, а также надеемся, что будут продолжены посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно могут помочь урегулированию этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, Песков прокомментировал вопрос гарантий безопасности для Украины, отметив, что Россия не хочет говорить о них в публичном формате, мол, это не считает полезным для результативности. К тому же, по его словам, РФ отрицательно относится к размещению европейских войск в Украине.

"Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, а некоторые из этих стран являются членами НАТО. А продвижение инфраструктуры НАТО является одной из первопричин конфликта", - сказал представитель Кремля.

Как сообщал ранее УНИАН, недавно министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Россия признает Владимира Зеленского главой Украины, однако он в очередной раз заявил о якобы "нелегитимности" нынешнего президента Украины. По его словам, делегации Украины и России продолжат встречаться в Стамбуле, как и раньше. Говоря о потенциальной встрече российского правителя Владимира Путина с президентом Украины, глава российского МИДа заявил, что этот вопрос не обсуждался на Аляске, но позже был "поднят экспромтом".

По мнению вице-президента США Джей Ди Венса, война России против Украины закончится в ближайшие полгода. Он выразил восхищение президентом США Дональдом Трампом, "который участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства". "И что бы ни было результатом этого, закончится ли война через три месяца, или шесть месяцев, надеюсь, не позже..." - сказал Вэнс.

Также спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о переговорах с Украиной и Россией, подчеркнув, что США ежедневно общаются с россиянами и что он на этой неделе встретится с украинцами. Кроме того, он выразил уверенность, что встреча лидеров Зеленского и Путина состоится.

