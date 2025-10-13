Она призналась, почему стала часто посещать врачей.

Блогерша Даша Квиткова снова показалась в медицинском центре, напугав поклонников синяками на руках. Она рассказала, почему стала частой посетительницей врачей.

В своем блоге в Instagram Даша выложила фотографии, сделанные в больнице, и в шутку отметила, что это уже стала рутина ее понедельников:

"Я на своем месте каждый понедельник".

На селфи, сделанном в отражении зеркала, Квиткова позирует посреди палаты. Она одета в синие джинсы и черную футболку, а на ногах у нее - бахилы.

Также Квиткова показала, как выглядят ее руки после частых капельниц. На месте вен у блогера виднеются яркие синяки.

"Как выглядят руки человека, который проходит курс лечения и поднимает железо", - с юмором написала Квиткова.

Хотя Даша не раскрыла свой диагноз, она отметила, что проходит длительный курс лечения для повышения железа в крови. Вероятно, блогерше вводят раствор железа внутривенно с помощью капельниц. Именно поэтому на ее руках появились синяки.

Стоит отметить, что сейчас в сети ходят слухи о новом статусе блогера. У нее заметили новое кольцо и заподозрили тайную свадьбу с женихом-футболистом Владимиром Бражко.

