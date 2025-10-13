'Плохо закончится': Медведев истерично ответил Трампу из-за заявлений о 'Томагавках'

Кремлевский чиновник надеется, что заявления вокруг поставок ракет Украине - это лишь "пустые угрозы".

Экс-президент РФ, а ныне заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев занервничал из-за заявлений президента США Дональда Трампа о вероятности поставок Украине дальнобойных ракет "Томагавк".

"Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего - для самого Трампа. Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное применение "Томагавков" от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не "бандеровский Киев", а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Именно так!" - заявил Медведев в Telegram.

Нервный кремлевский чиновник выразил надежду, что заявления о "Томагавках" - лишь очередная пустая угроза, вызванная "затяжными переговорами" Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вроде отправки атомных подводных лодок ближе к России", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что может одобрить передачу крылатых ракет "Томагавк" Украине, если Россия продолжит войну. При этом он добавил, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным, поскольку такие действия станут "шагом вперед" в войне.

Зато президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если США передадут Украине ракеты Tomahawk, то удары будут наносить исключительно по российским военным целям.

В то же время на вопрос, одобрил ли американский лидер передачу ракет Украине, Зеленский ответил, что пока работа над этим вопросом продолжается.

