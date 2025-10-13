Она также показала новые кадры с малышом.

47-летняя украинская телеведущая Инна Шевченко, которая недавно родила первенца от французского режиссера Лорана Жави, рассекретила его имя.

Новоиспеченная мамочка впервые вышла на связь с подписчиками в своем Instagram после родов. Инна отметила, что уже выписалась из роддома и показала, как едет в авто с малышом.

Также Шевченко рассказала, что друзья и родные устроили настоящий сюрприз дома. В частности, они украсили комнату шариками и декором, на котором виднеется имя малыша - Матис.

Видео дня

"Мы уже дома! Спасибо моим подругам и родителям за организацию праздничной атмосферы! Потому что во Франции такой декор обычно никто не делает. А мне так хотелось. Поэтому пока мы с Лораном были в роддоме, нам подготовили сюрприз!" - написала телеведущая.

К слову, четыре года Инна пыталась забеременеть и проходила много консультаций. Однако все же смогла это сделать с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 3 октября у нее родился сын.

Напомним, ранее стало известно, что в семье Софии Ротару пополнение.

Вас также могут заинтересовать новости: