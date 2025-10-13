В то же время Боднюк отмечает, что некоторым подразделениям государство обеспечивает только пять FPV-дронов в неделю, тогда как некоторые другие подразделения используют по 200 дронов в день.

За несколько лет Украина в применении беспилотных средств может вырваться насколько вперед, что догнать нас будет очень трудно. Об этом в интервью "Новинарні" сказал Эдуард Боднюк, командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Сейчас есть невероятно большое количество проектов, которые позволят нам поражать врага на разных дистанциях, от 30 километров. Это могут быть их артсистемы, РСЗО, различные радиолокационные станции. На самом деле мы в этом направлении достаточно прогрессивно движемся. И я имею в виду не только наше подразделение, хотя мы являемся одним из сильнейших подразделений БПЛА в Силах обороны, но и вообще Украину", - сказал он.

Боднюк подчеркнул, что очень хорошо, что у нас сейчас появляется все больше предприятий, производителей и новых знаний. Расширяется не только ассортимент, но и горизонт использования дронов.

"Я даже больше скажу. Если такие темпы будут сохраняться, то условно где-то года через три Украина в плане применения беспилотных средств вырвется настолько вперед, что догнать нас будет очень трудно", - подчеркнул военнослужащий.

По его словам, сохранять этот темп помогает постоянное сотрудничество производителей и разработчиков с военнослужащими, которые испытывают их продукцию. И не только предоставляют отзывы и замечания, но и приобщаются к совершенствованию аппаратов непосредственно.

"Мы их сразу донастраиваем, подбираем различные компоненты, чтобы улучшить именно те характеристики, которые нужны для выполнения задач. Поэтому можно сказать, что некоторым производителям мы даже настраиваем дроны. То есть у них есть прикольная база, из которой уже мы делаем то изделие, которое нам нужно. А они его потом масштабируют", - рассказал Боднюк.

Он также отметил, что 85-90% производителей немного отстают от того темпа, который задает фронт. В то же время большинство из них готовы к этому сотрудничеству, потому что действительно заинтересованы сделать изделие, которое будет эффективно работать.

Кроме того, на вопрос о жалобах производителей на то, что очень много времени уходит на регистрацию и допуск к использованию их продукции, военнослужащий отметил, что это чрезвычайно большая и существенная проблема.

"Я не понимаю, почему люди, которые занимаются урегулированием законодательства и всех этих нормативных актов, не могут разработать эффективные пути для масштабирования главных проектов, которые действительно работают, и быстрой регистрации тех, которые имеют будущее и перспективу", - сказал он.

Так, Боднюк считает, что должна быть простая процедура для регистрации эффективных средств и насколько же простой способ "отсекать все, что не нужно", что значительно ускоряло бы процесс.

Он также отметил проблему с нехваткой дронов. По его словам, некоторым подразделениям государство обеспечивает пять FPV-дронов в неделю. "Это несерьезно. Некоторые подразделения используют по 200 дронов в день! Поэтому давайте больше", - призвал военнослужащий.

На фронте образовалась килл-злна - что известно

Как сообщалось, издание Forbes отмечает, что в результате активного применения беспилотников на фронте образовалась так называемая килл-зона, которая может достигать 25 километров вглубь от линии соприкосновения.

В таких условиях логистические задачи приходится поручать безэкипажным транспортным средствам ради уменьшения потерь личного состава при доставке всего необходимого на передовую. Наземные роботизированные комплексы, в частности частично решают проблему медицинской эвакуации раненых, которая стала крайне затрудненной из-за постоянных угроз с неба.

