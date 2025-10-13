Вице-президент ПАСЕ считает, что эти средства следует использовать на восстановление Украины.

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), лорд Дон Туиг считает, что на близкое окружение Владимира Путина нужно усилить давление. Он отметил, что можно конфисковать личное богатство российских олигархов и использовать эти средства для восстановления Украины.

"Люди, которые руководят Россией, очень богаты. Они разбогатели на спинах трудящихся россиян. Они эксплуатируют собственный народ. И, по моему мнению, как я вижу на других примерах, возможно, и в Грузии, мы должны идти за личным богатством этих людей. Отбирать их власть, их деньги", - сказал лорд в интервью "РБК-Украина".

По словам Туига, судьба этих лиц основывается на их богатстве, которое дает им власть.

"Я считаю, что мы должны делать гораздо больше не только в вопросах конфискации их активов, но и использовать их, использовать для восстановления Украины, давать Украине деньги, поддерживать Украину", - сказал он.

Политик считает, что такой подход заставит окружение Путина волноваться за свое имущество. По его мнению, сейчас делается недостаточно, чтобы добавить им хлопот и заставить беспокоиться о своем богатстве. При этом Туиг убежден, что один решающий шаг может вызвать эффект паники среди элиты.

"Это будет сложно, конечно, сложно. Но нужен один прорыв, и тогда они начнут паниковать, начнут волноваться", - сказал он.

Лорд признает, что процесс будет сложным и вызовет юридические и политические преграды. Он напомнил, что чиновники могут остерегаться негативных сигналов для инвесторов, однако убежден, что в ситуации войны выбирать не приходится.

Вице-президент ПАСЕ настаивает, что нужно идти как за государственными, так и за личными активами. Он также подчеркнул, что нужна решительная политическая воля и правительства, готовые взять на себя ответственность.

"Нужны правительства, которые скажут: "Мы это сделаем". Я не уверен, что мы уже достигли этого. Я не верю, что мы уже достигли этого в Европе, остальной Европе", - отметил Туиг.

Замороженные активы России - последние новости

Лидеры Великобритании, Франции и Германии накануне заявили, что во время совместного телефонного разговора договорились об использовании замороженных российских активов для поддержки украинской армии. Они подчеркнули, что сделают это в сотрудничестве с США.

Европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что финансовые гарантии, которые члены ЕС должны будут предоставить для покрытия репарационного кредита Украине, не должны учитываться в их целях по дефициту и долгу.

