Масштабные взрывы в Крыму: ветеран АТО объяснил, почему это важно

По его словам, удары по нефтетранспортному и нефтеперерабатывающему комплексам РФ являются наиболее стратегически важными.

Поражение объектов в Феодосии, Симферополе и Гвардейском свидетельствует о том, что мы имеем успехи в нанесении ударов в глубь оккупированных Россией территорий. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

По его словам, мы ведем войну за наше выживание.

"Войну, в которой на сегодняшний день самым успешным, что мы, собственно, делаем, является именно максимальное развертывание кампании так называемых дипстрайков, то есть ударов в глубину оккупированных Россией территорий.

Мы сейчас работаем и по тем территориям, которые оккупированы Россией недавно, и по тем, которые Россия оккупировала столетие назад, которые формально считаются уже их. Мы это видим каждый день, каждую ночь в основном", - сказал он.

Дикий отметил, что удары по нефтетранспортному и нефтеперерабатывающему комплексам РФ являются наиболее стратегически важными. Эксперт пояснил:

"Феодосийская нефтебаза очень большая, поэтому логично, что с одного раза она сгорела не вся. То, что сейчас пришлось туда немножко огонька докинуть, это не о том, что они уже успели починить от предыдущего прилета. Вовсе нет. Просто предыдущий прилет - выгорела одна ее часть. Далее посмотрели спутниковые снимки, проанализировали, решили, что то, что осталось, вполне заслуживает еще раз наведаться".

Он также подчеркнул, что эта база является стратегически важной, поскольку обеспечивала нефтепродуктами практически весь Черноморский флот.

"Сейчас она уже эту функцию не будет выполнять", - добавил Дикий.

Удары по Крыму

Как сообщал УНИАН, этой ночью во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили ряд объектов, которые работают на войну против Украины. Среди них: Феодосийский морской нефтяной терминал - беспилотники попали минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар; подстанция 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения; подстанция 330 кВ "Симферополь" - там прогремела серия взрывов.

