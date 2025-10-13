Релиз запланирован на лето 2026 года.

Студия Gameplay Group анонсировала игру по мотивам мультсериала "Аватар". Это будет зрелищный файтинг с 2D анимацией и персонажами из обоих шоу "Легенда об Аанге" и "Легенда о Корре".

Разработчики обещают, что Avatar Legends: The Fighting Game станет отличным проектом как для новичков в жанре, так и ветеранов. Игра объединит дух классических файтингов и инновации в боевой системе.

На релизе в игре будет 12 персонажей, больше будут добавлять по мере развития проекта через сезонную модель. Однако в трейлере уже можно заметить всех центральных персонажей "Легенды об Аанге", а вот из "Легенды о Корре" есть пока только, собственно, Корра.

Бои будут проходить 1 на 1, но со вспомогательными персонажами, которых можно вызвать для особой атаки, всё прямо как в последних Mortal Kombat.

О студии разработчиков Gameplay Group известно не много. Ранее компания сделала два не слишком известных файтинга: кооперативный Diesel Legacy: The Brazen Age и "драчки" между копытными Them's Fightin' Herds.

Релиз Avatar Legends: The Fighting Game запланирован на лето 2026 года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 4 и 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

