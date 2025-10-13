Первый вариант Apple Glasses может быть представлен уже в следующем году, но выпустит устройство лишь в 2027 году.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями об умных очках Apple – повседневного носимого устройства, похожего на Meta Ray-Ban. По его информации, гаджет получит встроенный дисплей и сможет работать в двух режимах.

Так, при сопряжении с Mac на очках будет запускаться полноценная visionOS, а при сопряжении с iPhone – ее упрощенная версия, которая предоставляет основные функции, такие как уведомления, звонки и сообщения, а также встроенный голосовой помощник с функциями ИИ, пишет Гурман.

Такое решение во многом связано с успехом очков Meta Ray-Ban Display, которые уже позволяют снимать видео и выводить информацию прямо на линзы. Аналитики считают, что именно такой формат ближе к массовому рынку.

При этом в первой версии умные очки Apple не получат дисплей в линзе. Они будут иметь динамики для воспроизведения музыки, камеры для фото и видео, голосовое управление и, скорее всего, некоторые функции для отслеживания здоровья.

Ранее Гурман заявлял, что анонс устройства может состояться уже в 2026 году, чтобы разработчики успели подготовить свои приложения для новой платформы. Внутри Apple проект рассматривают как "следующий iPhone".

Марк Цукерберг говорит, что смарт-очки станут гаджетом №1 к 2030 году. Хотя это совсем не значит, что другие гаджеты станут историей: компьютеры и телефоны все так же будут использоваться, но реже.

В свою очередь руководитель Apple допустил, что Айфоны станут ненужным через 10 лет. Новые технологии, в том числе смарт-очки с дополненной реальностью, могут привести к отказу от традиционных гаджетов и поисковых систем.

