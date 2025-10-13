На этой неделе погода в нашей стране будет неустойчивой.

На этой неделе погода в Украине будет меняться. В целом погода будет пасмурной, влажной и холодной, но перед выходными покажется солнышко и немного потеплеет. Однако уже на выходных снова станет холоднее и задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 13 октября, по всей Украине будет пасмурная погода с прояснениями небольшими дождями. Холоднее всего будет на севере - всего +8°...+12°. В большинстве областей температура ожидается в пределах +9°...+13° и только на юге воздух прогреется до +14°...+16°.

Во вторник, 14 октября, на востоке и юго-востоке станет сухо, а на остальной территории продолжатся небольшие дожди. Температура при этом снизится. На севере днем будет всего +6°...+9°, на западе +7°...+10°, на Закарпатье в центральной части и на востоке Украины - до +12°...+13° и только на юге будет +11°...+15°.

15 октября небольшие дожди вновь ожидаются по всей Украине. Температура в некоторых областях снизится еще на градус-два.

В середине недели, 16 октября, украинцев ждет облачная погода с прояснениями, но уже без существенных осадков. Термометры покажут +8°...+12°, на юге - до +13°.

Перед выходными, 17 октября, в Украину зайдет кратковременное потепление и на западе страны температура повысится до +11°...+14°. На остальной территории ожидается в пределах +10°...+13°.

На выходных в Украину вернутся дожди и снова станет холоднее. К концу недели осадки сместятся на восток страны.

