В ходе переговоров, прошедших в этом месяце с целью достижения мира в Украине, официальные лица США и Российской Федерации обсудили несколько энергетических соглашений. Таким образом, Москву пытались стимулировать прекратить войну в Украину, а Вашингтон – ослабить санкции.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновники обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1". Кроме того, поднимался вопрос о возможности закупки Россией американского оборудования для проектов по производству СПГ, как Arctic LNG 2, который находится под западными санкциями.

Еще одна идея заключалась в том, чтобы США закупили у России атомные ледоколы.

Переговоры прошли во время визита американского посла Стива Виткоффа в Москву в начале августа, когда он встретился с Владимиром Путиным и его инвестиционным посланником Кириллом Дмитриевым. Они также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Эти сделки также кратко обсуждались на саммите в Аляске 15 августа.

"Белый дом действительно хотел выпустить заголовки после саммита в Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке. Так Трамп чувствует, что он чего-то добился", - сказал один из источников.

Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в целях проведения двусторонней встречи, чтобы положить конец войне, сказал представитель Белого дома в ответ на вопросы об этих сделках.

Саммит на Аляске - что предлагают Украине

Западные партнеры обсуждают гарантии безопасности для Украины "как в НАТО". Впрочем, они не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины.

По данным американских СМИ, США будут играть лишь "минимальную" роль в гарантиях безопасности для Украины. Вместе с тем, Трамп публично исключил возможность размещения американских войск на территории Украины, но допустил поддержку миротворческой миссии с помощью воздушных сил.

