Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в США.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о том, как проходят дипломатические переговоры с Украиной и Россией. В интервью Fox News он заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

"На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я буду встречаться с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы общаемся с русскими каждый день", — сказал спецпредставитель Трампа.

При этом он высказал уверенность, что встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится.

Видео дня

"Я думаю, что в конечном итоге мы можем увидеть двустороннюю встречу", — сказал Виткофф. "Моё личное мнение таково, что президенту понадобится место за столом переговоров для заключения соглашения".

Мирные переговоры

Ранее Reuters писал, что в ходе мирных переговоров чиновники России и США обсудили несколько энергетических соглашений. Таким образом, Москву пытались стимулировать прекратить войну в Украину, а Вашингтон – ослабить санкции.

Среди поднятых вопросов - возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1", а также возможность закупки Россией американского оборудования для проектов по производству СПГ, как Arctic LNG 2, который находится под западными санкциями.

Также сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио в понедельник провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и европейскими дипломатами, и обсудил усилия по прекращению войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: