За первые семь месяцев 2025 года убытки угольной отрасли страны-агрессора составили 2,8 миллиарда долларов.

Угольная промышленность России переживает худший кризис за последние 30 лет из-за санкций в связи с полномасштабным вторжением и необходимостью предоставлять дополнительные скидки на уголь, сообщает Financinal Times.

По данным российского Госстата, за первые семь месяцев 2025 года убытки отрасли составили 225 млрд рублей (2,8 млрд долларов), что вдвое превышает общий объем убытков за 2024 год.

"Угольная промышленность переживает самый острый кризис с 1990-х годов... На кону тысячи рабочих мест в десятках российских регионов и налоговые поступления", - заявил Владимир Коротин, генеральный директор компании "Русский уголь", входящей в топ-15 производителей, в интервью российскому информационному агентству "Интерфакс" в начале 2025 года.

Подтверждает этот вывод и статистика Минэнерго РФ. По его данным, по состоянию на сентябрь 2025 года 23 российские угольные компании - примерно 13% от общего количества - закрылись. Еще 53% находятся под угрозой закрытия. К тому же мировые цены на энергетический уголь достигли многолетних минимумов, поскольку добыча достигла рекордного уровня в Китае - крупнейшем мировом производителе и потребителе угля.

"Сейчас цены составляют около 93 долларов за тонну, что на 78% ниже пика 2022 года", - констатирует издание.

Но из-за санкций для российских шахтеров ценовой шок оказался еще сильнее. Чтобы поощрить покупателей из Азии, которые все еще были готовы покупать российский уголь после вторжения России в Украину, российские производители начали предлагать значительные скидки на него. Согласно расчетам FT, сделанным на основе данных агентства Argus, в начале 2022 года они предлагали свою продукцию на 60% дешевле мировых цен. Со временем размер скидки снизился до 20%.

"Российские производители продолжают экспортировать с низкой рентабельностью или даже в убыток, поскольку сокращение объемов ограничило бы доступ к твердой валюте, что в настоящее время является приоритетом для Москвы, и грозило бы социальными последствиями в горнодобывающих регионах", - отметил старший аналитик компании Kpler Фират Эрген.

Аналитики не ожидают, что ситуация с ценами на уголь улучшится.

"Наш прогноз по мировым ценам на уголь пессимистичный до 2027 года, с некоторым сезонным риском роста в последнем квартале 2025 года", - отметил старший менеджер по анализу и консалтингу в области угля в Argus Алекс Таккра.

Дополнительно усложняет ситуацию для российских шахтеров скачок стоимости железнодорожных перевозок в России с началом полномасштабного вторжения в Украину. Согласно данным российского Price Benchmark Center, с 2022 года доля логистики в цене российского энергетического угля выросла со средних 50% до почти 90%.

Экономические проблемы России - последние новости

В первом полугодии 2025 года дефицит российского бюджета вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 3,7 триллиона рублей.

С экономическими проблемами столкнулись российские промышленные гиганты. Работников российских компаний просят брать дополнительные выходные за свой счет или переводят на неполную рабочую неделю на фоне уменьшения спроса на их продукцию, сокращения экспорта, роста китайского импорта и санкций.

Несмотря на экономические проблемы, РФ тратит на войну против Украины каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет. Так, доля расходов на войну в первом квартале 2025 года достигла 50,1%, а на конец второго - 48,2%.

