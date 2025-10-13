Милованов считает, что в этой сфере также должна быть здоровая конкуренция - как например, на рынке оружия.

Нужно избавляться от тех университетов в Украине, которые создаются лишь с целью продажи дипломов и не приносят никакой пользы государству. Об этом в интервью УП сказал президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

Он отметил, что многие вузы проводят обучение лишь "для галочки", а главная их функция - продажа дипломов и покрывание уклонения.

"Они об этом открыто говорят, что меня очень возмущает. Открывается очередная неизвестная конторка и прямо говорит: мы вас забронируем, даже не надо приходить... Мне рассказывали, что на Киевщине есть аграрный университет. Дети сидят по своим селам, обучение только онлайн. Студентам неинтересно, поэтому они сдают по 100 долларов и даже онлайн-обучение не посещают, а просто получают оценки", - рассказал он.

Он считает, что в этой сфере также должна быть здоровая конкуренция - как например, на рынке оружия.

"Нужно дать рынку убить их. Видите, как у нас с дронами? Дали рынок - и все. Мы же не пытаемся спасать государственных производителей. Там конкуренция. Кто обанкротился - ваши проблемы. Посмотрите напротив - это здание Национальной академии наук. Несколько корпусов. Постучите туда - бюджет есть, люди есть (кто-то на полставки), а результатов нет. Когда в последний раз они публиковались в международном научном журнале? Какую технологию для армии разработали? Когда встречались с бизнесом и дали консалтинг, создавший рабочие места? Когда сделали что-то, что работает в реальности, а не только на бумаге?", - возмущается Милославский.

Он отмечает, что те, кто печатается в международных журналах, достойны уважения, в отличие от тех, кто только называет себя учеными и просто тянет деньги из государства.

"Вижу прямую связь между нежеланием закрыть псевдонаучную ересь и тем, что люди гибнут", - отмечает он.

Как сообщалось, в перечень лучших университетов мира по версии World University Rankings 2026 года попали 22 украинских университета. Это на 5 университетов больше, чем за 2025 год, когда в мировой рейтинг попало 17 украинских высших учебных заведений.

Лучшие результаты в этом рейтинге получил Сумской государственный университет, который вошел в 1001-1200 позиций мирового рейтинга. Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского вошел в 1201-1500 позиций. Остальные 20 высших учебных заведений Украины разместились на позициях 1501+.

