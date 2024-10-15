Оккупанты хотят помешать Украине выжить экономически во время войны.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора. Вчера, 14 октября, произошла уже четвертая с 5 октября атака РФ на гражданские корабли, пришвартованные в украинских портах.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, российские милблогеры прямо призвали к дальнейшим ударам, которые еще больше ухудшат экономический потенциал Украины. По мнению экспертов, эти атаки - часть целой кампании, в рамках которой Кремль хочет достичь ряда целей.

"ISW недавно оценила, что российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на подрыв уверенности Запада в способности Украины обеспечить и защитить коридор, повлиять на текущие западные дискуссии о долгосрочной поддержке Украины и помешать Украине выжить экономически во время войны", - говорится в отчете.

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Украинский зерновой коридор

Как сообщал УНИАН, за год работы "Украинского коридора" общий грузооборот составил 64,4 млн тонн, из которых большая часть - продукция украинских аграриев

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина неоднократно подчеркивала проблемы, которые есть в Черном море.

Он добавил, что обычно действия российских оккупантов направлены на влияние на украинскую портовую инфраструктуру и чем дальше, тем сложнее им это делать, все меньше успешных они имеют операций.

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