Хегсет подверг резкой критике союзников по НАТО в связи с Ираном и расходами на оборону

Глава Пентагона подчеркнул, что этот пересмотр должен ускорить процесс передачи большей ответственности за безопасность Европы самим европейским государствам.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон в течение ближайших шести месяцев проведет комплексный пересмотр своего военного присутствия на европейском континенте. По его словам, это решение связано как с недостаточными оборонными расходами отдельных стран НАТО, так и с реакцией союзников на конфликт вокруг Ирана, пишет The Times of Israel.

Выступая на встрече министров обороны Альянса в Брюсселе, глава Пентагона подчеркнул, что пересмотр должен ускорить процесс передачи большей ответственности за безопасность Европы самим европейским государствам. Он добавил, что результаты оценки будут разными для отдельных стран – одни продемонстрируют надлежащий уровень выполнения обязательств, другие могут столкнуться с негативными последствиями.

Хегсет также выразил недовольство тем, что некоторые союзники вводили ограничения на использование американских военных баз и ресурсов во время операций, связанных с Ираном. По его мнению, такие действия поставили под угрозу американских военнослужащих и не соответствуют духу союзнических отношений.

Видео дня

Отдельно министр напомнил о требовании президента Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. По словам Хегсета, дальнейшее финансовое участие США в деятельности Альянса будет зависеть от того, насколько союзники будут выполнять взятые на себя обязательства.

В то же время глава Пентагона признал, что часть европейских государств уже начала активнее инвестировать в оборону и наращивать собственные военные возможности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заявление американского министра, отметил, что пересмотр военного присутствия США является логичным шагом. По его словам, Вашингтон вправе требовать от союзников большего вклада в коллективную безопасность.

В сообщениях говорится, что США также выведут подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты, а также одну из двух авианосных групп.

"В целом, мы сможем компенсировать многое. Но нам нужно немного больше времени, и это четкий сигнал", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Это сложно и опасно для безопасности территории НАТО в Европе, если силы выводятся слишком быстро, и непонятно, когда их можно будет компенсировать", – добавил он.

На фоне этих заявлений в Европе растет беспокойство по поводу возможного сокращения американских сил. СМИ сообщают, что под пересмотр могут попасть истребители F-16 и F-15, самолеты-заправщики, разведывательная авиация, беспилотники, а также часть морских сил США, включая подводные лодки и авианосные группы.

Конфликт между ЕС и Пентагоном

Ранее Politico сообщило, что США могут пересмотреть планы по передаче Германии крылатых ракет "Томагавк" из-за опасений возможной реакции России. В Вашингтоне существуют опасения, что размещение или поставка дальнобойных высокоточных ракет в центральную часть Европы может быть воспринято Кремлем как шаг, ведущий к эскалации.

Также The Washington Post писала, что страны НАТО готовятся к возможному сокращению американского военного контингента, который может быть задействован в случае угрозы или нападения. Такие ожидания связаны с действиями администрации президента США Дональда Трампа, которая рассматривает варианты существенного сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе. Вопрос о будущем американских сил на европейском континенте стал одним из главных во время встречи госсекретаря США Марко Рубио с министрами иностранных дел стран НАТО в Швеции.

Вас также могут заинтересовать новости: