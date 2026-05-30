США найдут способ помочь Украине защитить себя, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон найдет способ помочь Украине защитить себя. Такое заявление он сделал Азиатский саммит по вопросам безопасности в кулуарах Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре, пишет Clash Report.

"Там, где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Там, где мы можем дать Европе возможность сделать больше, мы это делаем. Если посмотреть на сумму потраченных средств, то Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а может быть, и большую эффективность в этом процессе", - сказал Хегсет журналистам.

Глава Пентагона отметил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться. Он заверил, что Вашингтон найдет способ обеспечить помощь Украине.

Кроме того, Хегсет упомянул то, что США начали вкладывать больше средств в развитие беспилотных систем.

"В бюджете президента Трампа на 2027 год вы увидите 56 миллиардов долларов, выделенных на обеспечение превосходства в сфере беспилотных летательных аппаратов", - заявил глава Пентагона.

По словам Хегсета, США продолжают учиться на опыте Украины, полученном на поле боя.

"Мы очень многому научились у Украины и тому, как она действует. Мы намерены не просто быть на одном уровне, но и стать лучшими в мире в этой области", - подчеркнул он.

США осудили недавние удары России по Киеву

Ранее заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс осудила недавние удары России по Киеву, и в частности, применение ракеты "Орешник". Она назвала это "опасной и варварской эскалацией".

Брюс подчеркнула, что в результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, были разрушены культурные и жилые здания. Она предостерегла Россию от систематических ударов по Киеву и призвала к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня.

