РФ захлестнули цифровые 90-е: люди взялись за рации, пейджеры и боятся 'железного занавеса'

В Москве и Петербурге массово пропадает мобильный интернет, и жителям пришлось вспомнить, как пользоваться бумажными картами.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга массово жалуются на беспрецедентные сбои в работе мобильного интернета, которые парализуют работу такси, доставку еды и даже медицинский контроль. Кремль объясняет ограничения мерами безопасности из-за угрозы украинских атак, но это похоже на цифровой "железный занавес", пишет в своем материале CNN, ссылаясь на собственные источники в РФ и отчеты международных аналитиков.

В статье отмечается, что из-за отключения мобильного интернета многим работникам, которые зависят от связи, например, таксистам или курьерам, приходится подстраховываться рациями, пейджерами и бумажными картами. Но больше всего отсутствие интернета бьет по больным – тем, кому нужен постоянный мониторинг.

CNN приводит пример Светланы из Подмосковья, которая использует Telegram для контроля диабета своего сына. Без сети ребенок остается без инструкций по дозировке инсулина.

Видео дня

"Такое ощущение, будто земля уходит из-под ног. Годами – даже не годами, а десятилетиями – нам говорили, что интернет и цифровизация – это так круто и так важно, что все должно быть онлайн, что у нас есть услуги электронного правительства, что все становится электронным… А потом вдруг все, что мы создали, все, на что нас поощряли полагаться, ограничено… Никто не понимает, почему и с какой целью", – делится женщина своими переживаниями с журналистами.

Власти ввели так называемые "белые списки" сайтов, которые работают в условиях отключения мобильного интернета, но отмечаются постоянные сбои в работе. Уже ходят слухи, что подобные списки будут и для обычного, домашнего интернета, и тогда "цифровой занавес" полностью закроется – наступит эпоха "Чебурнета".

Экономический удар и "безопасность" по версии Кремля

Власти РФ официально признают вмешательство, и российские мобильные операторы уже рассылают сообщения о "временных ограничениях" в отдельных районах Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти меры будут действовать "столько, сколько понадобятся дополнительные меры для обеспечения безопасности наших граждан".

Однако цена такой "безопасности" заоблачна, ведь всего за неделю отключения мобильного интернета в Москве бизнес потерял от 3 до 5 миллиардов рублей (35–58 миллионов долларов).

Страх перед протестами и модель Ирана

Опрошенные CNN эксперты видят в отключениях политический подтекст. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Кремль готовится к подавлению возможных протестов. Власти стремятся заблокировать координацию людей в случае объявления непопулярных решений, в частности новой волны мобилизации.

"Кремль, возможно, сейчас ускоряет свою кампанию по цензуре в интернете, чтобы предотвратить негативную реакцию внутри страны и защитить режим от будущих решений, которые, вероятно, будут непопулярны внутри страны", – отмечают аналитики ISW.

Михаил Климарев, председатель Общества защиты интернета, считает, что Россия тестирует модель локальных отключений. По его словам, вместо однократного отключения всей страны власти выбирают точечные, повторяющиеся сбои. Это позволяет держать население в напряжении и ограничивать распространение информации в критических точках. Климарев предполагает: если власти почувствуют реальную угрозу для режима, они закроют интернет полностью, как это делают в Иране.

Будущее под колпаком: Max вместо Telegram

Сейчас российские власти активно продвигают государственное приложение Max как главный портал для общения и платежей. В то же время Роскомнадзор усиливает давление на Telegram – возбуждено уголовное дело за "содействие терроризму".

ИТ-специалисты уже рассматривают варианты эмиграции. Леонид, менеджер по продажам в Москве, говорит прямо: "Мы понимаем, что если им действительно удастся заблокировать и VPN, и Telegram, то нам придется покинуть страну, и я не знаю, на какой срок".

Что известно о блокировке интернета в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуме РФ предложили сделать россиянам доступ в интернет по паспорту. Предлагается контролировать каждую публикацию и каждый комментарий в Сети, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике.

Кроме того, стало известно, что в РФ из-за блокировки мобильного интернета пользователи возвращаются к SMS-переписке. Например, москвичи стали активнее писать SMS-сообщения – на 15,5%. Количество входящих и исходящих минут разговоров выросло на 75%.

