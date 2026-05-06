Китай хочет изменить мировую торговлю: прокладывается новый 'водный лифт' длиной 134 км

Масштабный проект, призванный изменить логистику всей Азии, уже вышел на финишную прямую.

Китай активно продвигает строительство канала Пинлу – грандиозного водного пути длиной 134 километра, пишет EcoNews.

Сообщается, что этот проект позволит океанским судам заходить глубоко внутрь материка, превращая речные маршруты в международные морские магистрали.

Строительство канала, согласно плану, должно завершиться в конце 2026 года. По мнению экспертов, этот "короткий путь" кардинально изменит способ, которым товары покидают Китай. На этой неделе проект преодолел важный рубеж: был открыт мост Цзикай – одну из 27 запланированных переправ. По имеющимся данным, это свидетельствует о том, что инфраструктура уже готова принимать грузовые потоки.

Особенностью канала Пинлу является сложная система шлюзов, которую авторы проекта сравнивают с "водным лифтом".

"Корабельный шлюз работает как водный лифт для судов. Ворота закрываются за судном, вода поднимается или опускается внутри камеры, а затем ворота открываются, чтобы судно могло продолжить движение на новой высоте", – поясняется в обзоре проекта.

Такие технологии необходимы, чтобы преодолеть перепад уровня воды в 65 метров. Ожидается, что новый путь сократит маршруты на 560 километров.

Как отмечается в отчетах, прогнозируемая экономия составит более 750 миллионов долларов в год благодаря меньшему расходу топлива.

Несмотря на экономические выгоды, проект вызывает вопросы у экологов. Хотя застройщики уверяют, что создали 36 зон охраны и специальные рыбные проходы, исследователи в журнале Water предупреждают о рисках для биоразнообразия. На данный момент проект профинансирован на 90%, поэтому запуск канала, который соединит Китай с Юго-Восточной Азией, – лишь вопрос времени.

Экологическая катастрофа, созданная собственными руками

Ранее УНИАН писал, что Китай десятилетиями высаживал огромные леса, чтобы остановить пустыни и пыльные бури, и в целом посадил около 78 миллиардов деревьев. Но ученые выяснили, что это имело неожиданный минус: деревья начали "высасывать" слишком много воды из почвы. Из-за этого в некоторых регионах стало меньше воды в реках и подземных запасах.

В результате часть территорий даже начала страдать от нехватки воды, хотя замысел был наоборот – улучшить природу. То есть хороший экопроект частично изменил естественный водный баланс и создал новые проблемы.

