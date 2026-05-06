После длительного перерыва в Черногории открывается роскошный курорт, который посещали известные звезды

Комплекс планируется открыть с 1 июля, местные жители получат доступ к двум из трёх пляжей.

Знаковый курорт Aman в Свети-Стефане в Черногории вновь откроется для гостей - это произошло впервые за пять лет после конфликта вокруг доступа к пляжам, сообщает Euronews.

Как отмечается, островной городок Свети-Стефан соединен с материком узкой песчаной косой примерно в 10 км от Будвы, что на побережье Адриатического моря, и еще в 1950-х годах был преобразован югославскими властями в отель.

После масштабной реконструкции курорт открылся в 2009 году под брендом Aman, но вновь закрылся в 2021-м - из-за протестов местных жителей, требовавших свободного доступа к пляжам.

Теперь комплекс планируют открыть с 1 июля. По новым условиям, жители получат доступ к пляжам Свети-Стефан и Королевский, тогда как Пляж Королевы (Queen’s Beach) останется эксклюзивным для гостей отеля.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич сообщил, что государство также будет получать 10% прибыли курорта, а новое строительство в парке Miločer Park не будет проводиться за пределами уже выданных разрешений.

Формат курорта и размещение

Aman Sveti Stefan включает 33 коттеджа и люкса непосредственно на острове, а также дополнительные номера в Villa Miločer на материке.

Сам остров будет работать сезонно, тогда как Villa Miločer, которая когда-то служила летней резиденцией королевы Марии Карагеоргиевич (матери последнего короля Югославии Петра II, 1900–1961), будет открыта круглый год - уже с 22 мая.

Номера на острове расположены в тщательно отреставрированных каменных домах XV века с видом на море или сады. Самый большой люкс имеет частный бассейн, отдельную гостиную, столовую, кухонную зону и паровую комнату.

СПА, спорт и пляжи

Спа-комплекс Aman расположен в частной бухте Queen’s Beach и включает четыре двойные процедурные комнаты, 24-метровый крытый бассейн и три зоны гидротерапии - с сауной, парной и холодными купелями.

Фитнес-центр площадью 140 м² дополняет студия для пилатеса и йоги.

На открытом воздухе гостям доступны два бассейна (один - только для взрослых). Пляж Sveti Stefan Beach простирается на 170 метров и известен розовой галькой, King’s Beach имеет длину 280 метров, а Queen’s Beach расположен в лагуне и славится изумрудной водой и розовым песком.

Рестораны и сервис

На острове будут работать три сезонных ресторана:

Arva - итальянская кухня с видом на море и бар Rakija;

Piazza - гастробар со средиземноморскими блюдами на завтрак и обед;

Cliff Pool Bar - рядом с бассейном для взрослых.

В Villa Miločer ресторан работает круглый год и предлагает как классические, так и современные блюда адриатической кухни.

В стоимость проживания входит ежедневный завтрак, напитки в номере (безалкогольные, чай, кофе), а также доступ к снаряжению для сноркелинга и падлбординга.

Отмечается, что возобновление работы курорта может стать важным шагом для туристической отрасли Черногории, которая рассчитывает на возвращение премиального сегмента отдыха.

Популярность среди звезд

Согласно открытым источникам, отдых на острове Свети-Стефан был популярен среди многих знаменитостей. В свое время гостями курорта были Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Бобби Фишер, Карло Понти, Софи Лорен, Клаудия Шиффер, Кирк Дуглас, Сильвестр Сталлоне и другие. В 2020 году самая высокая цена за одну ночь проживания на курорте составила 6215 евро. На суше, рядом с Милочером, находится вилла "21" - самая дорогая вилла Адриатического побережья, где стоимость проживания определяется аукционом.

На острове Свети-Стефан в 1992 году проходил матч между знаменитыми шахматистами Бобби Фишером и Борисом Спаским, который сам Фишер называл "матчем-реваншем за звание чемпиона мира". Летом 2010 года на острове в честь юбилея отеля состоялся концерт известного итальянского певца Андреа Бочелли, в июле 2014-го - свадьба одного из лучших в мире теннисистов Новака Джоковича и его подруги детства Елены Ристич.

