Названы вещи, которые были доступны в 1970-х, а сегодня стали роскошью

Сравнивая сегодняшние финансовые возможности с тем, что было полвека назад, можно увидеть, насколько сильно изменился мир.

Финансовые реалии за последние десятилетия существенно изменились. Некоторые вещи, которые раньше считались почти недоступными, сегодня есть у большинства людей. И наоборот, немало вещей, которые когда-то считались обыденными, сейчас все чаще выглядят атрибутом роскошной жизни.

Издание Yourtango приводит список из 9 вещей, которые полвека назад (то есть в 1970-х годах) были общедоступными, а сегодня уже больше напоминают что-то из жизни богачей. И хотя авторы публикации описывают реалии США, во многих пунктах те же тенденции наблюдаются и в Украине.

Билеты на концерты и спортивные мероприятия. Стоимость развлечений резко выросла: если в 2010 году средний билет на концерт в США стоил около 60 долларов, то в 2025 году – уже более 130. В публикации отмечается, что подорожание коснулось не только музыки, но и спорта, и комедийных шоу. Для Украины тенденция в целом схожа, хотя нельзя сказать, что билеты стали слишком недоступными для широких масс.

Детский спорт. Как пишет издание, даже массовые виды спорта для детей – например, футбол или плавание – становятся слишком дорогими. Расходы американских семей на детский спорт за пять лет выросли почти на 50%.

Качественная одежда. Автор обращает внимание на доминирование "быстрой моды": дешевая одежда из синтетики вытесняет качественные вещи из натуральных материалов. В результате менее обеспеченные люди вынуждены покупать менее долговечную одежду, которая быстро изнашивается, тогда как более состоятельные имеют доступ к более экологичным и качественным вариантам.

Первое жилье. Рынок недвижимости стал почти недосягаемым для новых покупателей. Как говорится в материале, если еще несколько лет назад жилье могли позволить себе люди с доходом около 40 тысяч долларов в год, то сейчас эта планка выросла почти вдвое. Это создает серьезные барьеры для молодых семей. Если сравнивать это с Украиной, то ситуация не такая однозначная. С одной стороны, в 1970-х годах жилье в УССР купить было невозможно в принципе. Теоретически его давали бесплатно, но на собственную квартиру можно было ждать десятилетиями. С другой стороны, в современной Украине квартиры в крупных городах заоблачно дороги, но молодые семьи могут воспользоваться льготной ипотечной программой, а инфляция с годами сделает обслуживание кредита вполне доступным.

Отдых вдали от дома. Из-за подорожания транспорта и топлива многие американские семьи отказываются от путешествий. Для Украины ситуация и здесь не такая однозначная. В 1970-х путешествовать по СССР действительно было не так уж и дорого, но выехать за границу просто так граждане не могли. Сейчас зарубежные отпуска стали нормой (если не брать во внимание военные ограничения для мужчин), но это действительно стоит довольно значительных денег.

Здоровое питание. Как отмечает издание, все больше семей не могут позволить себе качественные продукты. Свежие овощи, мясо и цельнозерновые продукты превращаются в роскошь, что сказывается на здоровье населения, особенно детей.

Медицинские расходы. Здравоохранение становится все дороже. Из-за этого люди сокращают лечение или отказываются от него, даже рискуя собственным здоровьем.

Коммунальные платежи. Значительная часть населения США вынуждена отказываться от других расходов, чтобы оплатить коммунальные услуги. Рост тарифов делает базовые потребности все более труднодоступными. Для Украины этот пункт не столь корректен. С одной стороны, в СССР коммуналка была почти бесплатной, но оплачивалось это в целом очень низким уровнем жизни населения. С другой стороны, сегодня тарифы на коммунальные услуги в Украине доступны для большинства обычных семей, которые не находятся в затруднительном жизненном положении как таковом.

Автомобиль. Владение автомобилем также подорожало: выросли не только цены на машины, но и расходы на страхование, топливо и обслуживание. В результате, как отмечается, все больше людей никогда не покупают новый автомобиль в течение жизни. Для Украины этот пункт работает лишь частично. В 1970-х автомобиль был настоящей роскошью, которую к тому же невозможно было просто купить, приходилось стоять в очереди годами. Сегодня новое авто действительно является недешевой игрушкой, но благодаря "китайцам" новые машины все же более доступны, чем полвека назад.

