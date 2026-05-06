В Украине появятся частные военные компании, закон должны принять в этом году, – президент

Это должно стать реальной бизнес-возможностью для украинских военных после войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова ответить на мировой спрос в сфере экспорта безопасности. С этой целью необходимо определить рамки и законодательную основу для участия украинских военных в частных военных кампаниях за рубежом после войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам по итогам совещания относительно некоторых особых послевоенных возможностей для украинских воинов.

"Весь мир видит, что украинский воин действительно силен, действительно опытен. Наш экспорт безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона", – сообщил Зеленский.

Видео дня

В этой связи, как отметил президент, Министерство внутренних дел Украины, разведка, необходимые правительственные чиновники, команда Офиса готовят законодательную основу для того, что в мире называется "военными компаниями".

"Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона. Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и в некоторых других организационных формах. Важно дать наш государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Реформы для военных

Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский рассказал о намерении провести реформу по увеличению финансового обеспечения военных.

В частности, должно быть обеспечено внедрение специальных контрактов для украинских пехотинцев с выплатами в размере 250-400 тысяч гривень в зависимости от выполнения боевых задач.

Вас также могут заинтересовать новости: