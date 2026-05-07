Запрограммированная реакция: биолог объяснил, почему люди боятся высоты

Биолог отметил, что высоты боятся не только люди, но и животные.

Боязнь высоты (акрофобия) является одной из самых распространенных фобий в мире. Интересно то, что страх часто проходит почти так же мгновенно, как и появляется.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал, почему люди боятся высоты. Он отметил, что это реакция, которая глубоко укоренилась в биологии многих млекопитающих.

Трэверс поделился, что страх высоты не является приобретенным. Он исходит не от людей, а от животных.

Чтобы понять это, ученые более 60 лет назад провели эксперимент. Он доказал, что инстинкты работают даже у младенцев.

Что показал эксперимент

В 1960 году психологи Элеонора Гибсон и Ричард Уолк разработали эксперимент, известный как визуальный обрыв. Его суть была простой: большой лист стекла с клетчатым узором, расположенный непосредственно под одной половиной и на несколько десятков сантиметров ниже другой, создавал яркую иллюзию внезапного обрыва.

Младенцев в возрасте от шести до четырнадцати месяцев помещали в центр. Их матери звали их с другой стороны кажущегося обрыва. Почти все младенцы отказывались переходить, похлопывая стекло руками, чтобы убедиться в его прочности, но все равно отказываясь идти дальше.

Более того, эксперимент, проведенный на цыплятах показал дал такой же результат. Цыплята ни разу не ступили на визуальный обрыв. Более того, многие из них участвовали в эксперименте в возрасте одного дня, до того как могло произойти какое-либо падение, испуг или выученная ассоциация с опасностью.

Аналогичный эксперимент с ягнятами и козлятами демонстрировал ту же картину. Котята, крысы и другие виды пошли по их примеру. Никакого предыдущего негативного опыта с высотой не требовалось.

Трэверс добавил, что этот вывод согласуется с тем, что исследователи теперь называют неассоциативной моделью приобретения страха. Ранее многие психологи считали, что фобии и сильные страхи возникают из-за травматических переживаний.

Как этот страх закодирован в мозге и теле

Биолог поделился, что базолатеральная миндалина (небольшой миндалевидный кластер нейронов в медиальной височной доле мозга) ассоциируется с обработкой страха.

В ходе одного из исследований 2021 года ученые выявили отдельную популяцию нейронов в базолатеральной миндалине, которые избирательно реагируют на высоту. Когда мышей помещали на возвышенную поверхность, эти "нейроны страха высоты" активно срабатывали, вызывая учащение сердцебиения и характерное замирание.

Также ученые выяснили, что те же самые нейроны могут не реагировать на угрожающие раздражители, такие как запахи хищников, приближающиеся визуальные объекты или акустический рефлекс. Эта нейронная цепь была специфична именно для высоты, а не для угрозы в целом.

Исследования акрофобии показали, что люди, страдающие ею, склонны чрезмерно полагаться на визуальные сигналы для поддержания равновесия, что является компенсацией за недостаточную или несогласованную работу вестибулярного аппарата. Когда на высоте визуальные ориентиры перестают работать, их система равновесия не имеет надежного запасного варианта. Результатом является не просто дискомфорт, а ощущение, похожее на надвигающуюся потерю контроля.

Где заканчивается адаптивный страх и начинается акрофобия

Биолог отметил, что существует граница между здоровым страхом высоты и клинической фобией. Однако она не является четкой.

Многие люди испытывают некоторый дискомфорт на высоте. Тем не менее, около 3-6% населения испытывают иррациональный страх высоты, мешающий повседневной жизни.

Трэверс объяснил, что люди, которые чувствуют себя неуютно на большой высоте или предпочитают не стоять у края обрыва, не страдают фобией, а "настроены" правильно.

Биолог подчеркнул, что акрофобию отличает не само наличие страха, а то, что он не соразмерен фактическому риску и сохраняется даже в безопасных условиях.

Почему люди боятся темноты

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал, почему люди боятся темноты. Он объяснил, что это контур выживания, который работает в человеческом мозгу примерно миллион лет.

Страх темноты – это не фаза, из которой вид еще не успел вырасти. Это одна из самых древних, глубоко укоренившихся и рациональных реакций страха в человеческом репертуаре.

