Киев ждет нового наступления РФ и готовится к тяжелой зиме, - Bloomberg

Украина усиливает запросы на системы ПВО перед возможной зимней эскалацией.

Украина призывает западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, готовясь к следующей зиме, которая может стать одним из наиболее напряжённых этапов войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил в ходе переговоров с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите в Ереване, сообщает Bloomberg.

По словам участников обсуждений, запрос Киева не является новым, однако сейчас он приобретает особую срочность из-за ухудшения состояния энергетической и тепловой инфраструктуры страны после многолетних российских ударов по гражданским объектам.

Как отметил Зеленский в публичном обращении, "каждый вклад в программу PURL имеет значение", добавив, что Украине необходимы новые пакеты поставок уже в текущем году. Киев делает основной акцент на системе закупок PURL, через которую европейские страны финансируют поставки американского вооружения.

Украина особенно заинтересована в получении комплексов Patriot и ракет к ним. По оценке украинской стороны и западных чиновников, именно Patriot остаются одним из немногих средств, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Зеленский подчеркивал, что "нам нужны новые пакеты PURL уже в этом мае", чтобы укрепить защиту от угроз, отмечается в публикации.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что параллельно с подготовкой к зиме Киев ожидает возможного нового российского наступления летом, однако текущие успехи России остаются ограниченными, а потери – значительными.

В условиях отсутствия прогресса в мирных переговорах, по оценкам источников, Москва может рассчитывать на перераспределение западного внимания из-за других международных кризисов, что потенциально усиливает уязвимость Украины в зимний период.

Отдельным фактором риска остаётся ситуация с поставками вооружений из США и Европы. После фактического сокращения прямого американского финансирования военной помощи основная нагрузка по закупкам вооружений сместилась на европейских союзников, которые участвуют в программе PURL, говорится в публикации.

Украина продолжает настаивать, что одной из ключевых задач является защита энергетической системы страны, которая уже неоднократно подвергалась ударам. В предыдущие зимние периоды миллионы жителей остались без электричества и отопления на фоне атак на инфраструктуру, говорится в материале.

Зеленский отметил, что Украина и союзники должны "подготовиться к зиме и энергетическим вызовам", подчеркнув необходимость дальнейшей координации и усиления оборонительных возможностей.

"Нам нужно помогать друг другу подготовиться к зиме и справиться с энергетическими проблемами", – сказал Зеленский.

Ситуация с ПВО в Украине

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат сообщил, что Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо покрыть нынешний дефицит ракет-перехватчиков для систем ПВО. Для этого Украина будет договариваться с другими странами, а в некоторых случаях "даже шантажировать".

