Полиция Берлина ввела запрет на ряд символов на 8–9 мая из-за возможных провокаций.

Власти Берлина ввели ограничения на использование советской символики во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, объяснив решение соображениями безопасности на фоне продолжающейся войны России против Украины, пишет DW.

Подобные запреты были использованы впервые в 2022 году. Ряд этих решений ранее оспаривался в судах. В отдельных случаях суды частично смягчали ограничения, в частности в отношении советской символики, однако в целом признавали право полиции вводить меры для обеспечения безопасности.

Как сообщает Deutsche Welle, запрет будет действовать вблизи ключевых мемориалов времен Второй мировой войны, где традиционно проходят церемонии памяти. Согласно распоряжению полиции, на отдельных локациях запрещено демонстрировать: флаги и символику Советского Союза и России, военную форму и атрибутику, знаки, которые могут быть интерпретированы как поддержка войны.

Также под ограничения могут подпадать иные визуальные элементы, если правоохранительные органы сочтут их способными "провоцировать конфликты или нарушать общественный порядок".

В полиции Берлина подчеркивают, что меры направлены на предотвращение возможных столкновений.

В материале приводится позиция правоохранителей, согласно которой такие ограничения необходимы, чтобы не допустить использования памятных мероприятий "в политических целях" и избежать эскалации напряженности между участниками.

8 и 9 мая остаются важными датами памяти в Германии, связанными с окончанием Второй мировой войны в Европе. В последние годы эти мероприятия проходят в более напряженной атмосфере из-за политического контекста и войны в Украине. Берлинские власти подчеркивают, что цель ограничений – сохранить характер памятных мероприятий и предотвратить возможные провокации.

9 мая в контексте войны РФ против Украины

Напомним, Россия в одностороннем порядке объявила о введении перемирия на 8-9 мая 2026 года для проведения парада победы. Однако Украина отвергла предложения противника и предложила другие даты начала объявления перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на фоне опасений ударов со стороны Украины усиливает защиту Москвы к 9 мая - туда перебрасывают системы ПВО из других регионов.

