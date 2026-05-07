Блинкен заявил об изменении тенденции на фронте в войне РФ против Украины

Бывший госсекретарь США заявил, что Украина перехватила инициативу в отдельных направлениях вооружений.

Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последние месяцы Украина добилась лучших результатов на поле боя, тогда как российские войска понесли серьёзные потери и утратили часть позиций, сообщает телеканал C-Span.

"Линия разграничения на поле боя навряд ли сместится очень далеко в любом направлении. На самом деле за последние несколько месяцев украинцы действительно добились намного лучших результатов, а россияне понесли ужасные потери и фактически потеряли немного позиций", - отметил Блинкен.

По его словам, ранее российские войска продвигались "буквально на несколько сотен футов", однако такое продвижение сопровождалось большими потерями.

"Это изменило тенденцию, когда они захватывали буквально несколько сотен футов, но за ужасную цену. Таким образом, этот тупик реален. Но есть и другие места, где нет тупика", – отметил он.

Блинкен также прокомментировал объёмы международной помощи Украине и участие европейских стран в её финансировании.

"На каждый доллар, который мы вложили в Украину, европейцы и другие добавили полтора доллара. Поэтому представление о том, что они просто пользовались ситуацией вокруг Украины, просто не соответствует действительности", – заявил бывший глава Госдепартамента США.

Он также подчеркнул, что значительная часть американских расходов на поддержку Украины оставалась внутри Соединённых Штатов.

"Большая часть денег, которые мы потратили на Украину, фактически была потрачена здесь, в Соединённых Штатах, либо на закупку для них систем вооружения, либо на восполнение систем, которые мы им передали", – сказал Блинкен.

Ситуация с поддержкой Украины

Ранее президент Украины сообщил, что Финляндия выделит 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины. Владмир Зеленский отметил, что большая часть средств пойдет на укрепление противовоздушной обороны Украины.

До этого высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за вопросы политики, заявил, что поддержка Украины Вашингтоном в значительной степени опиралась на "использование ограниченных американских запасов". Он также подчеркнул, что такой подход больше не является устойчивым.

