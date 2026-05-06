Один из крупнейших городов мира буквально уходит под землю: процесс зафиксировали из космоса

Спутниковые снимки подтвердили, что город опускается на 1,3 сантиметра каждый месяц.

Мехико погружается в землю с такой скоростью, что эти изменения теперь четко фиксируют спутники с орбиты. Последние данные свидетельствуют о критическом проседании поверхности под ногами 22 миллионов жителей, сообщает CNN.

Ситуация стала настолько серьезной, что ее масштабы удалось оценить благодаря мощной радарной системе NASA. Как стало известно из снимков, город ежемесячно опускается примерно на 1,3 сантиметра. Это официально делает Мехико одной из столиц планеты, которые тонут быстрее всего.

Отмечается, что главная причина катастрофы кроется глубоко под землей. Мегаполис расположен на месте древнего озера и водоносного горизонта. Именно из него город откачивает около 60% питьевой воды. Из-за чрезмерного потребления ресурсов пустоты под землей сжимаются, и почва начинает буквально проваливаться. Ситуацию усугубляет и огромный вес новых зданий, которые давят на мягкую глину.

Уже сейчас дороги покрываются трещинами, дома наклоняются, а железнодорожные пути разрушаются. Наглядным примером является памятник Ангелу Независимости. С момента постройки к его основанию пришлось доставить уже 14 ступенек, поскольку земля вокруг него постоянно опускается, пишет СМИ.

Согласно имеющимся данным, полученным со спутника NISAR, в период с октября 2025 года по январь 2026 года отдельные районы города, в частности Международный аэропорт Бенито-Хуарес, проседали на 2 сантиметра ежемесячно. В годовом исчислении это составляет более 24 сантиметров.

Как отмечают специалисты проекта NISAR, эти цифры – лишь начало больших открытий. Стремительное оседание почвы не только разрушает инфраструктуру, но и приближает город к "дню нуля", когда запасы питьевой воды в кранах могут иссякнуть навсегда.

