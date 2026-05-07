У Трампа снова обрушились на Европу, назвав ее 'инкубатором терроризма'

Администрация президента США Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии обвинила Европу в том, что континент является "инкубатором" терроризма, подпитываемого массовой миграцией.

Как пишет The Guardian, стратегия называет наркокартели в Северной и Южной Америке главной целью и центром усилий по борьбе с терроризмом. Однако все же наиболее жесткие формулировки касаются Европы.

"Всем ясно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чуждые культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм", – говорится в стратегии.

В докладе говорится, что европейские страны остаются "главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом", но отмечается: "Мир безопаснее, когда Европа сильна, но Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".

Отмечается, что именно бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов.

Также США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".

Новая критика в адрес Европы появилась всего через несколько месяцев после того, как в новой стратегии национальной безопасности Трампа было заявлено, что континенту грозит "уничтожение цивилизации" из-за иммиграции.

Координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что представители администрации встретятся с союзниками позже на этой неделе, чтобы обсудить, как они могут укрепить свои стратегии борьбы с терроризмом.

"Как президент очень ясно дал понять, мы будем оценивать вашу серьезность как партнера и союзника по тому, что вы можете предложить", – сказал он журналистам, добавив, что США ожидают "большего" от своих партнеров.

Террористы в Европе

Как писали СМИ, в Европе за последнее время участились нападения на гражданские объекты, включая синагоги и банки в Бельгии, Нидерландах и Франции. Ответственность за это взяла на себя связанная с Ираном теневая группировка "Ашаб аль-Ямин", возникшая менее месяца назад.

Эти нападения вызвали опасения, что Иран может стоять за начинающейся кампанией атак в стиле "гибридной войны" по всей Европе.

