Если сделать удачный дизайн, можно реже посещать мастера.

Как правило, девушки посещают мастера по маникюру дважды в месяц или каждые 30 дней, чтобы обновить дизайн. Мы уверены, что большинство женщин хотели бы делать это чаще, но или цена "кусается", или не находится столько свободного времени. Рассказываем, как сделать маникюр, на котором не видно как отрастает, и каким он должен быть.

Какой выбрать маникюр, чтобы не видно было как отрастает

Первое и самое главное правило такого дизайна - база всегда должна быть нюдовой или "молочной". Причем, вы можете даже не думать о том, какая форма ногтей в тренде 2026, ведь несмотря на абсолютную популярность миндаля, овала и мягкого квадрата, форма никак не влияет на отрастание базы, а вот ее оттенок - да. Нюдовый или "молочный" маникюр не видно - так как отрастает он плавно, база "сливается" с натуральным цветом ногтевой пластины. И, зная эту хитрость, можно уже выбирать тот или иной дизайн.

База без покрытия

Видео дня

Никто не запрещает покрыть ногти нюдовой, "молочной" базой, даже оттенок с розовинкой вполне подойдет. Главное - он должен повторять цвет поверхности ногтя и, конечно, красить его необходимо под кутикулу. Пастельный розовый, при этом, считается одним из наиболее популярных и отлично смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Камуфляж

Такой вариант подойдет девушкам, которые наращивают ногти, а не покрывают свои, или же укрепляют свои ногти камуфлирующей базой. В любом случае, выбор оттенков "камуфляжа" впечатляет - у хорошего мастера он просто огромен. К тому же, часто материал по цвету точь в точь повторяет оттенок ногтевой пластины, а значит, можно будет ходить и два, и два с половиной месяца с прежним маникюром.

Классический или микрофренч

В силу того, что французский маникюр - это покрытие ногтя базой плюс белая линия на крае ногтя, он тоже будет отрастать незаметно. Его можно сделать в классическом варианте, когда мастер рисует широкую линию, или выбрать микрофренч, где эта самая полоса окажется максимально тонкой.

Сияющие покрытия

Любые базы или топы с блестками и светоотражающими элементами обладают интересным эффектом - придают изящности рукам и абсолютно незаметно отрастают. Не обязательно делать агрессивную втирку (которая, кстати, носится очень плохо, особенно на торцах), лучше выбрать легкий и нежный дизайн с "песком" или ненавязчивыми блестками.

Леопардовый принт

Несмотря на то, что некоторые считают, будто леопардовый дизайн на ногтях уже отошел в мир иной и остался в прошлом, настоящие модницы знают - это вечная классика, ровно такая же, как и маникюр красного цвета. Вы можете попросить мастера покрыть ноготь нюдовой базой, а сверху на некоторых ногтях сделать леопардовый стемпинг или слайдер. Будет смотреться очень стильно, а отрастать, опять же, незаметно.

Полезный лайфхак: маникюр дольше сохранит вид свежего, если вы будете ежедневно обрабатывать кутикулу и боковые валики ногтя косметическим маслом. Увлажненная, она не так сильно сохнет, как и кожа вокруг ногтевой пластины, за счет чего руки и маникюр выглядят аккуратнее.

Вас также могут заинтересовать новости: