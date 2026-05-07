7 мая праздник в Украине отмечает один древний и красивый город.

Седьмое мая - важная дата для нашей страны, на которую в этом году выпал день одного красивого города. Православным украинцам также не помешает узнать, какой сегодня церковный праздник, ведь он посвящается украинской чудотворной иконе. На планете проводится несколько медицинских и научных торжеств, что привлекают внимание общества к важным проблемам.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день планетариев наступает в это число, чтобы популяризировать астрономию среди населения и в простой форме донести знания о звездах. Как понятно из названия, лучший способ его провести - посетить указанное учреждение.

Есть и другие всемирные праздники сегодня, что могут вас заинтересовать. Наиболее значимые из них - День паролей, День психического здоровья детей и подростков, День физика, День торта и День компании Sony.

Какой сегодня праздник в Украине

Ежегодно 7 мая празднуется День города Ивано-Франковск. Праздник сегодня в Украине проводится именно в эту дату, поскольку в 1662 году населенный пункт получил Магдебургское право (на тот момент он назывался Станиславов). В честь сегодняшнего события жители и гости Ивано-Франковска могут прогуляться по самым интересным местам города, посетить культурные мероприятия и музеи.

Какой сегодня праздник церковный

В новом стиле 7 мая проводятся богослужения в честь иконы Богородицы из города Любеч Черниговской области. Молитвы этому святому образу помогают избавиться от болезней и финансовых проблем, утешить горе, продлить жизнь. Главное - быть искренними в своих просьбах.

В старом календаре, который также называют юлианским, сегодня праздник двух святых по имени Савва - мученика Стратилата и отшельника Киево-Печерского. У них просят укрепления силы духа и мужества.

Какой сегодня праздник в народе

Наши далекие предки замечали, что с 7 мая начинается буйный рост цветов и зелени. Про эту дату сложили такие приметы:

зацвела яблоня - пора сажать свеклу;

гроза с громом предвещает хороший урожай зерновых культур;

если похолодало, то ещё 12 дней будет прохладно;

появилась радуга - к дождливому маю.

В праздник 7 мая было принято выносить бочку с водой на улицу и греть под солнцем. Затем такой нагретой водой обливались с головой. Люди верили, что таким образом можно закалить иммунитет и исцелить все болезни. Крестьяне занимались посевом овощей в открытый грунт. Есть интересный давний обычай на хороший урожай: нужно взять у одних соседей семена и посадить их, а свои семена подарить другим соседям.

Что нельзя делать сегодня

В давних верованиях праздник сегодня считался несчастливым для любых начинаний и творческих дел. Не стоит переедать и спать днем, иначе будет плохое самочувствие. Ещё 7 мая запрещается ссориться с близкими, поскольку есть риск навсегда испортить отношения.

