Трамп назвал условия, которые должен выполнить Иран для заключения соглашения о прекращении войны

Он заявил, что частью соглашения должно стать условие о передаче Соединенным Штатам иранского высокообогащенного урана.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможности заключения соглашения с Ираном о прекращении войны. Это соглашение может включать условие экспорта Ираном своего высокообогащенного урана в США. Об этом Трамп сказал PBS News.

По мнению Трампа, США близки к заключению соглашения.

"Я чувствовал такое раньше. Так что посмотрим, что будет. Я думаю, что у нас есть очень хороший шанс снова заключить соглашение. Если мы этого не сделаем, мы вернемся к нашим старым подходам", - подчеркнул Трамп.

Видео дня

Он заявил, что частью соглашения должно быть условие, что иранский высокообогащенный уран будет передан Соединенным Штатам.

Еще одно условие предусматривает, что Иран должен обязаться больше не эксплуатировать свои подземные объекты.

Как отмечает Трамп, заключить соглашение о прекращении войны возможно до его визита в Китай на следующей неделе. Он подчеркнул:

"Я думаю, что у этого есть очень хорошие шансы завершиться, и если не завершится, нам придется вернуться к бомбардировкам, которые превратят их в ад".

Что этому предшествовало

В начале мая Иран выступил перед США с новым предложением, которое предусматривает смягчение ситуации вокруг Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерной программы на более поздний этап.

По данным издания Axios, США ожидают от Ирана ответов на несколько ключевых вопросов в течение следующих 48 часов. Предполагаемое соглашение предусматривает, что Иран введет мораторий на обогащение урана, США снимут санкции и разблокируют миллиарды замороженных иранских средств, а обе стороны снимут ограничения на транзит через Ормузский пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: