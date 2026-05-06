В Минцифры объяснили, почему нельзя проводить выборы через 'Дию'

В частности, в Украине избирательный процесс предусматривает тайну голосования, и в таких условиях электронное голосование невозможно.

В приложении "Дия" при действующем законодательстве проводить электронные выборы нельзя. Об этом сообщил Александр Борняков, и. о. министра цифровой трансформации Украины, в интервью Forbes.

Борняков сказал, что в Украине сначала нужно решить вопрос о "тайне голосования", а уже потом переходить к техническим вопросам.

"Кстати, выборы - хороший пример. Здесь вопрос не в цифровизации. Когда говорят, что "Дія" может быть использована на выборах, - это невозможно. Потому что, согласно Конституции, должна соблюдаться тайна голосования", - подчеркнул Борняков.

Видео дня

В частности, по его словам, когда гражданин ставит галочку в бюллетене за определенного кандидата или партию, выбор этого гражданина должен оставаться тайной информацией.

"И это сегодня можно реализовать только в тех кабинах, условно говоря", - добавил он.

При этом, по его мнению, если все общество в Украине примет определенное решение, например, через референдум или каким-то иным образом, что можно отказаться от тайны голосования, то у "Дие" технически есть инструменты для организации голосования.

Также он напомнил, что повесток через "Дию" не будет.

Выборы в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце 2025 года было известно, что проведение президентских выборов через приложение "Дія" не рассматривалось и никакой практической работы в этом направлении не велось.

Вас также могут заинтересовать новости: