В США нашли очень редкую версию одного из самых популярных автомобилей в истории (видео)

Механики из США, которые занимаются реставрацией раритетных автомобилей, нашли очень редкую версию одной из самых популярных моделей в истории. Речь идет о культовом Volkswagen Beetle (Käfer) в модификации Epilogue Edition, пишет Supercar Blondie.

Владельцы небольшого семейного бизнеса Уайатт и Лэнс Буш, основавшие мастерскую Kravened Kustoms, в одном из видео на своем YouTube-канале рассказали об очень редкой находке. Это Volkswagen Beetle Epilogue Edition 1979 года, который выпускался исключительно в кузове кабриолет для рынка США.

В издании отметили, что Volkswagen Beetle Epilogue Edition в хорошем состоянии продается примерно по 80 000 долларов. Это может показаться огромной суммой для автомобиля, который был выпущен тиражом свыше 21,5 миллиона экземпляров, но не все так просто.

Версия Volkswagen Beetle Epilogue Edition была приурочена к завершению производства культовой модели. Всего было выпущено около 900 таких автомобилей.

Блогеры отметили, что Volkswagen Beetle, который они купили в штате Техас, имеет далеко не лучшее состояние, а его пробег составляет 82 000 миль (131 960 километров). Они поделились, что собираются восстановить автомобиль и вернуть ему изначальный облик, чтобы он выглядел как новый.

