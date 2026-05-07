Китай и Россия 'довольны как никогда' поведением США и Европы, – генерал НАТО

Война в Персидском заливе стала для врагов Запада ярким свидетельством слабости НАТО.

Китай и Россия "в восторге" от раскола в НАТО, который произошел между США и европейскими странами. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

Генерал опроверг мнение о том, что НАТО является ненужным атавизмом времен Холодной войны.



"НАТО было создано для защиты от нашего противника. Он тот же самый: это Россия. В конце концов, все наши документы и официальные позиции признают, что Россия является противником. Россия начала агрессивную войну театрального уровня в Европе, атаковав Украину", – отмечает он.

Комментируя ссору между США и странами Европы из-за войны в Персидском заливе, Бридлав отметил, что Россия и Китай оказали Ирану определенную поддержку, из-за чего Тегеран "сейчас чувствует себя в довольно выгодной позиции", поскольку Европа оказалась в роли стороннего наблюдателя. По мнению генерала, было бы лучше, если бы Европа выступала с США единым фронтом, демонстрируя Китаю, России и Ирану единство НАТО.

"Китай смотрит на это и, вероятно, доволен как никогда. Они видят разделённый Запад. Владимир Путин на протяжении всего своего пребывания у власти в России пытался отдалить Соединённые Штаты от НАТО. Он, по-видимому, в восторге от того, что видит. Мы даем Путину самый большой подарок, который он когда-либо получал как лидер, и нам нужно понять, как это исправить. Враги Запада не должны видеть, как Запад ссорится между собой", – убежден экс-командующий НАТО.

Ссора в НАТО из-за Ирана

Как писал УНИАН, некоторые страны НАТО отказались оказывать полную поддержку операции США против Ирана. Испания запретила американским самолетам, задействованным в операции, использовать свое воздушное пространство. Италия не разрешила использовать свои авиабазы на Сицилии, а Германия критиковала операцию. Франция разрешила пользование базой только для самолетов, не задействованных в ударах по Ирану.

Европейские лидеры, такие как канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, прямо заявили, что "это не наша война" и Европа не будет участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе военными средствами во время конфликта. Союзники по НАТО не обязаны помогать США, и многие европейские страны отказались направлять корабли или другую помощь.

Трамп неоднократно публично выражал возмущение тем, что европейцы постоянно ссылаются на статью 5 НАТО, но отказываются помогать, когда США реагируют на угрозы со стороны Ирана. Трамп даже пытался возложить вину за нерешенные вопросы (такие как блокада Ормузского пролива) именно на союзников. Администрация США даже рассматривала планы наказания стран НАТО, которые не оказали поддержки, – включая вывод американских войск и возможное закрытие баз.

