В Андах обнаружили 20-метровое дерево – родственника томатов и картофеля

Новый род растений Daturodendron раскрывает эволюцию томатов и картофеля.

Учёные идентифицировали ранее неизвестное дерево высотой около 20 метров в Андских горных лесах, которое оказалось близким родственником томатов и картофеля. Речь идёт о новом роде растений, получившем название Daturodendron.

Как пишет The Times Of India, открытие стало результатом многолетних исследований – загадочное растение более двух десятилетий не удавалось точно классифицировать.

Как установили исследователи, дерево относится к семейству паслёновых (Solanaceae) – той же группе, куда входят томаты, картофель и баклажаны.

Видео дня

Для определения его места в эволюции учёные использовали анализ почти 300 генов. Это позволило установить, что Daturodendron занимает особое положение и является "сестринской" линией по отношению к другим видам своей группы. Такое положение делает его ключевым элементом для понимания эволюции всей линии паслёновых растений.

По данным исследователей, открытие помогает восполнить пробел в понимании того, как эволюционировали растения, давшие миру одни из важнейших сельскохозяйственных культур.

Генетический анализ показал, что дерево сохраняет древние черты, которые могли существовать у общего предка современных паслёновых. Кроме того, растение вырабатывает алкалоиды – химические соединения, характерные для этой группы и имеющие медицинское значение.

Известные экземпляры дерева обнаружены только в горных лесах Колумбии и Перу, на высоте примерно от 1300 до 2100 метров. Учёные подчёркивают, что популяции крайне ограничены и уязвимы, что делает их сохранение приоритетной задачей.

Растение долгое время считалось "неопределённым" (incertae sedis) – его не удавалось отнести ни к одной известной группе. Лишь современные методы генетического анализа позволили окончательно установить его происхождение и выделить в отдельный род.

Другие открытия ученых о природных явлениях

Ранее исследователи долгое время пытались выяснить, почему одна сторона Земли уже на протяжении миллионов лет охлаждается быстрее другой и выснили, что ядро, которое находится внутри Земли, играет важнейшую роль в динамике планеты и генерирует ее магнитное поле. Для эксперимента они условно разделили Землю на два отдельных полушария - Африканское и Тихоокеанское. Затем они разбили всю поверхность Земли на сетку с шагом в полградуса по широте и долготе. Таким образом они рассчитали количество тепла, которое каждая ячейка сетки содержала и выделяла на протяжении своего геологического срока существования.

Вас также могут заинтересовать новости: