Вышел трейлер романтической комедии 'Только на одну ночь' с женихом Дуа Липы в главной роли

Вышел трейлер романтической комедии "Только на одну ночь" (One Night Only), главную мужскую роль в которой исполнил английский актер Каллум Тернер, жених поп-звезды Дуа Липы.

Тернер, известный по ролям в таких фильмах, как "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Эмма" и "Вечность", а также в сериале "Властелины воздуха", сыграл роль Оуэна – недавно брошенного молодого человека, который случайно сталкивается с романтичной мечтательницей Элли в несколько вымышленном Нью-Йорке в ночь, когда одиноким позволено все. Кажется, они единственные в городе, кто ищет не просто случайное приключение – между ними сразу вспыхивает искра, но череда недоразумений и неожиданных отвлекающих моментов усложняют их ночь, постоянно разводя их в разные стороны. Преследуя друг друга – и одновременно убегая по улицам города, они могут понять, что то, чего они жаждут больше всего, ближе, чем кажется.

Роль Элли в фильме сыграла номинантка на "Оскар" Моника Барбаро ("Топ Ган: Маверик", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Путь к преступлению").

Также в картине задействованы Майя Хоук ("Сделаем месть", "Астероид-Сити", сериал "Очень странные дела"), Джулия Фокс ("Неограненные драгоценности", "Легенда") и другие.

Снял новинку американский режиссер Уилл Глак ("Отличница легкого поведения", "Кто угодно, кроме тебя", "Кролик Петрик").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 13 августа 2026 года.

